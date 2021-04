Campeonato Paranaense: Federação diz que Cascavel CR falsificou exames de covid

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) divulgou ter encontrado indícios de falsificação nos exames de RT-PCR para detecção de covid-19 em atletas do Cascavel CR. O clube entrou em campo na tarde desta quinta (22), e foi derrotado pelo Athletico-PR, por 3 a 1.



Quatro atletas do Cascavel CR foram barrados antes do jogo. De acordo com comunicado da FPF, os jogadores apresentaram exames com indícios de falsificação. zagueiros Lapa e Castro, volante Enzzo e meia Matheus Oliveira foram afastados e não entraram em campo, após a FPF encontrar os indícios de falsificação nos exames. A federação entrou em contato com o laboratório, que seria responsável pelos exames. O laboratório confirmou que os atletas não realizaram os testes nas datas apresentadas pelo Cascavel CR.



De acordo com a FPF, o caso será comunicado ao Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná e criticou a tentativa de fraude. "A Entidade repudia toda e qualquer tentativa de fraude e violação ao Protocolo de Jogo da FPF/COVID-19, informando desde logo que os fatos serão reportados ao Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD/PR), para consequente apuração, oportunização do contraditório e ampla defesa, e, se for o caso, aplicação das penalidades cabíveis", disse a entidade, através de nota oficial.



Para a realização de partidas de futebol, diversas federações do país têm seguido o protocolo sanitário baseado em diretrizes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que prevê, entre outras coisas, a apresentação de resultados dos testes RT-PCR obrigatórios antes de cada partida. Indivíduos assintomáticos devem ser testados em média a cada 3 dias.