Campeonato Paulista pode ser suspenso pelo Governo de São Paulo

O Campeonato Paulista deve ser paralisado pelo Governo de São Paulo, como consequência do agravamento da pandemia da covid-19 no estado. Segundo a Rádio CBN, o governador João Doria (PSDB) anunciará a suspensão das partidas em entrevista coletiva nesta quarta-feira (10).

A Federação Paulista de Futebol, porém, tentará manter o andamento do torneio. Antes do pronunciamento de Dória, a entidade terá uma reunião virtual com o Ministério Público Estadual, de acordo com o site ge, e articula para que o governo paulista também esteja presente. Até agora, foram realizadas as três rodadas iniciais, das 12 previstas.

Nesta terça-feira (9), o procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, recomendou a suspensão dos eventos esportivos e religiosos enquanto São Paulo passa pela fase vermelha, a mais restritiva. Estão liberadas apenas as atividades consideradas essenciais.

"O procurador-geral de Justiça fez sua recomendação ao governador João Doria, conforme o Aviso 5/21 a ser publicado no 'Diário Oficial' nesta quarta-feira, que, 'à luz dos princípios da prevenção e precaução em matéria de saúde pública, tome as devidas providências para suspensão da realização de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo e de eventos esportivos de qualquer espécie, inclusive partidas de futebol, durante a fase vermelha do Plano São Paulo'", informou a nota oficial da Procuradoria-Geral de Justiça.

"Na recomendação, Sarrubbo destacou os diplomas legais e os acórdãos do Supremo Tribunal Federal que fundamentam a sua decisão, assim como enfatizou que 'o recrudescimento da situação causada pela covid-19, com o aumento do número diário de pessoas infectadas, de internações e de mortes' levou o governo a incluir todas as regiões do Estado na fase vermelha, a mais restritiva do Plano São Paulo. Portanto, a suspensão das atividades religiosas coletivas e dos eventos esportivos torna-se imprescindível", prosseguiu.

Se for confirmada, esta será a segunda suspensão do Campeonato Paulista em menos de um ano. Em 16 de março de 2020, a Federação Paulista de Futebol paralisou o futebol no estado e os jogos só voltaram quatro meses depois, em 22 de julho.