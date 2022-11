Campus do Ifba oferta 265 vagas para cursos técnicos gratuitos

O campus Uruçuca do Instituto Federal Baiano está com editais de seleção abertos com oferta de 265 vagas para cursos técnicos gratuitos nas modalidades Subsequente e Integrada ao Ensino Médio. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até o dia 28 de novembro.

Subsequentes

Os Cursos Técnicos Subsequentes são voltados para quem concluiu ou está concluindo o Ensino Médio até a data da matrícula. São quatro opções de cursos: Agrimensura - Turma Única (35 vagas); Agropecuária - I Semestre (40); Agropecuária - II Semestre (40); Alimentos - Turma Única (40).

As inscrições são realizadas preferencialmente pela internet, através do preenchimento do formulário digital de inscrição, onde o candidato irá anexar a documentação exigida no edital. O critério de seleção para esta modalidade é a ordem de inscrição.

Integrados

O campus também oferta os cursos de Guia de Turismo (40 vagas) e Informática (70). Esta modalidade é voltada para quem concluiu ou conclui até a data da matrícula o Ensino Fundamental. Os cursos acontecem concomitantemente às três séries do Ensino Médio. As inscrições são realizadas preferencialmente on-line através de formulário digital.

O critério de seleção para os cursos Técnicos Integrados se dará por meio da Média Final resultante das médias dos componentes curriculares Língua Portuguesa, Matemática, História, Ciências e Geografia do 8º ano do Ensino Fundamental, através de análise do histórico escolar anexado à documentação no ato de inscrição.

Inscrições e dúvidas

Para as duas modalidades, é possível se inscrever presencialmente no campus, localizado na rua Dr. João Nascimento – S/N – Centro, Uruçuca, CEP: 45680-000, de segunda a sexta, das 08h às 12h, 13h às 17h30 e 18h30 às 22h.

Os editais e formulários de inscrição podem ser encontrados em urucuca.ifbaiano.edu.br. Para esclarecer dúvidas, é possível entrar em contato por e-mail (prosel@urucuca.ifbaiano.edu.br) ou por telefone (071 99345-7955).