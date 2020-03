Canal BIS apresenta documentário exclusivo sobre Elton John, hoje (25)

No dia 25 de março de 1947, na cidade de Pinner, no Reino Unido, nascia Sir Elton John, um dos grandes músicos ingleses de todos os tempos. 73 anos depois, nesta quarta-feira (25), na qual se comemora o aniversário do artista, o Canal BIS resolveu dar um presente aos fãs: a exibição de um documentário sobre o artista.

The Nation's Favorite Song vai ao ar a a partir das 22h e traz alguns célebres fãs, como Chris Martin, Ed Sheeran, Sting, Rod Stewart e Boy George, que selecionam um ranking com as 20 melhores músicas já gravadas pelo cantor.

Cantor, pianista, compositor e produtor britânico, Elton John possui mais de 50 anos de uma carreira consagrada. No ano passado, o astro ganhou uma cinebiografia, o filme Rocketman, que faturou o Oscar de melhor canção original para I'm Gonna Love Me Again, interpretada pelo próprio artista.

Por sinal. esse não foi o primeiro Oscar do músico. Em 1995, ele ganhou na mesma categoria pela canção Can You Feel the Love Tonight do filme O Rei Leão. Nesse mesmo ano, ele concorreu consigo mesmo com outras duas canções do filme, Circle of Life e Hakuna Matata.

O Canal BIS está no ar desde 2009 na TV por assinatura e possui uma programação voltada para música. No BIS Play é possível ver a programação na íntegra pelo computador, celular ou tablet. O documentário também estará disponível nessa plataforma.