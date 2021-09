Canal Brasil apresenta o inédito Os Últimos Cangaceiros

O documentário Os Últimos Cangaceiros (2015), de Wolney Oliveira, traz a história de Jovina Maria da Conceição e José Antonio Souto. À primeira vista, eles levam uma vida bem comum nos últimos 50 anos. Porém, o que ninguém sabe, nem mesmo seus filhos, é que esses são nomes falsos.

O casal, na verdade, é Durvinha e Moreno, cangaceiros que integraram o bando de Lampião, o mais controverso e famoso líder do cangaço.

A verdade só veio à tona quando Moreno, aos 95 anos, resolveu compartilhar suas lembranças com os filhos, além de sair à procura de seus parentes vivos, incluindo seu primeiro filho. O filme inédito conta com entrevistas com a dupla e estreia no Canal Brasil nesta quarta (15), às 20h.