Canal Brasil exibe mostra com filmes que refletem sobre democracia

O Canal Brasil aderiu ao movimento #DitaduraNuncaMais e, para jogar luz sobre o período histórico e sobre a importância da democracia, vai exibir uma mostra com filmes que tratam de diferentes aspectos do tema.

A programação começa hoje e segue até sexta-feira, com 21 títulos, um para cada ano da ditadura militar no país. São produções filmadas a partir do final dos anos 70, a maioria documentais. Mas a seleção inclui ficções como Pra Frente Brasil(1982), de Roberto Farias, e O Que é Isso Companheiro? (1998), de Bruno Barreto. Ou biografias como Marighella (2012) e Lamarca (1994), sobre os líderes revolucionários.

A programação de hoje traz sete longas-metragens. Um dos destaques é o documentário Fico te Devendo uma Carta sobre o Brasil, de Carol Benjamin, lançado ano passado, já durante a pandemia. O filme retrata três gerações de uma família atravessada pela ditadura militar brasileira. Ao mergulhar em uma história pessoal que se mistura à do país, o longa investiga o silêncio como forma de apagar a memória. Canal Brasil. Joje a sexta. Veja a programação completa em www.correio24horas.com.br.



13/04 - Terça



Depois do Vendaval (2018) (3 x 25')

Horário: Dia 13/04, às 7h30

Direção: José Carlos Asbeg, Luiz Arnaldo Campos;

Sinopse: Um pacato cidadão de classe média é confundido com um ativista político, preso e torturado por agentes federais durante a euforia do milagre econômico brasileiro e da Copa do Mundo de 1970.

Classificação: 12 anos.

Gênero: Documentário.



Tá Rindo de Que? (2019) (85’)

Horário: Dia 13/04, às 8h50

Direção: Claudio Manoel, Alvaro Campos, Alê Braga;

Sinopse: Mesmo diante de toda a brutalidade da ditadura militar, muitos artistas apresentavam-se como resistência utilizando do talento e da criatividade para driblar as imposições da censura na época.

Classificação: 12 anos.

Gênero: Documentário.



Marighella (2012) (95’)

Horário: Dia 13/04, às 10h15

Direção: Isa Grinspum Ferraz;

Sinopse: Carlos Marighella foi o maior inimigo da ditadura militar no Brasil. O líder comunista e parlamentar foi preso e torturado, e tornou-se famoso por ter redigido o Manual do Guerrilheiro Urbano.

Classificação: 10 anos.

Gênero: Documentário.



Fico Te Devendo Uma Carta Sobre O Brasil (2020) (85’)

Horário: Dia 13/04, às 11h55

Direção: Carol Benjamin;

Sinopse: O filme revela três gerações de uma família atravessada pela ditadura militar brasileira. Ao mergulhar em uma história pessoal que se mistura à do país, o longa investiga o silêncio como forma de apagar a memória.

Classificação: 12 anos.

Gênero: Documentário.



Pastor Cláudio (2019) (76’)

Horário: Dia 13/04, às 13h25

Direção: Beth Formaggini;

Sinopse: O filme traz o depoimento de Cláudio Guerra, assassino que esteve a serviço da ditadura militar. Pastor Cláudio foi responsável por mortes, desaparecimentos e ocultação de cadáveres de militantes.

Classificação: 12 anos.

Gênero: Documentário.



Pra Frente Brasil (1982) (106')

Horário: Dia 13/04, às 14h45

Direção: Roberto Farias;

Elenco: Reginaldo Faria, Antônio Fagundes, Cláudio Marzo, Natália Do Valle, Elizabeth Savalla;

Sinopse: Um pacato cidadão de classe média é confundido com um ativista político, preso e torturado por agentes federais durante a euforia do milagre econômico brasileiro e da Copa do Mundo de 1970.

Classificação: 16 anos.

Gênero: Drama.



Setenta (2014) (96’)

Horário: Dia 13/04, às 16h35

Direção: Emilia Silveira;

Sinopse: Em 7 de dezembro de 1970, grupos de combate à ditadura capturaram o embaixador suíço no Brasil buscando a liberdade de 70 presos. Começava o mais longo sequestro político da história do país.

Classificação: 12 anos.

Gênero: Documentário.



14/04 - Quarta



Amores de Chumbo (2018) (97')

Horário: Dia 14/04, às 7h30

Direção: Tuca Siqueira;

Elenco: Aderbal Freire-Filho, Juliana Carneiro Da Cunha, Augusta Ferraz, Rodrigo Riszla, Claudio Ferrario;

Sinopse: Anos separam Maê, escritora radicada na França, do casal Miguel e Lúcia, que acaba de comemorar o 40º aniversário de casamento. O retorno de Maê suscita dúvidas e amores há muito tempo guardados.

Classificação: 14 anos.

Gênero: Drama.



Dossiê Jango (2013) (103’)

Horário: Dia 14/04, às 9h10

Direção: Paulo Henrique Fontenelle;

Sinopse: João Goulart foi eleito democraticamente, mas após assumir a presidência acabou deposto. O registro traz a questão de sua morte misteriosa à tona e tenta esclarecer fatos obscuros da história do país.

Classificação: 12 anos.

Gênero: Documentário.



Construindo Pontes (2018) (71’)

Horário: Dia 14/04, às 10h55

Direção: Heloisa Passos;

Sinopse: A cineasta Heloisa Passos é filha de Álvaro, um engenheiro civil que viveu seu auge durante a ditatura. O filme capta a antítese de um tempo muito bom para a família, mas turbulento para o país.

Classificação: 10 anos.

Gênero: Documentário.



Braços Cruzados, Máquinas Paradas (1979) (77’)

Horário: Dia 14/04, às 12h10

Direção: Roberto Gervitz, Sérgio Toledo;

Sinopse: O documentário retrata as atividades de transição do Sindicato dos Metalúrgicos no momento de abertura política, durante o governo de João Figueiredo.

Classificação: Livre.

Gênero: Documentário.



Marcos Medeiros, Codinome Vampiro (2018) (85’)

Horário: Dia 14/04, às 13h30

Direção: Vicente Duque Estrada;

Sinopse: O documentário apresenta Marcos Medeiros, um personagem esquecido que foi líder estudantil em 1968. Preso, torturado, cassado e exilado na Europa, Marcos começou a se dedicar ao cinema.

Classificação: 16 anos.

Gênero: Documentário.



Hoje (2013) (85')

Horário: Dia 14/04, às 14h55

Direção: Tata Amaral;

Elenco: Denise Fraga, César Troncoso, João Baldasserini, Cláudia Assunção;

Sinopse: Vera recebe uma indenização por conta do desaparecimento do marido durante a ditadura. Com o dinheiro, ela compra um apartamento. Só que, quando está prestes a se mudar, recebe uma visita inesperada. Classificação: 12 anos.

Gênero: Drama.



Torre Das Donzelas (2019) (97')

Horário: Dia 14/04, às 16h20

Direção: Susanna Lira;

Sinopse: 40 anos após serem presas durante a ditadura militar na Torre das Donzelas, como era chamada a penitenciária feminina, ao lado da ex-presidente Dilma Roussef, um grupo de mulheres revisita a sua história.

Classificação: 12 anos.

Gênero: Documentário.



Rasga Coração (2019) (116')

Horário: Dia 14/04, às 18h00

Direção: Jorge Furtado;

Elenco: Marco Ricca, Luisa Arraes, Drica Moraes, Chay Suede, João Pedro Zappa, George Sauma;

Sinopse: Adaptação da peça de Oduvaldo Vianna Filho. Após 40 anos de militância, Manguari Pistolão vê o filho acusá-lo de ser conservador. Com o passar do tempo, ele se vê repetindo as atitudes do próprio pai.

Classificação: 16 anos.

Gênero: Drama.





15/04 - Quinta



Cabra Marcado Para Morrer (1984) (119')

Horário: Dia 15/04, às 7h30

Direção: Eduardo Coutinho;

Sinopse: No anos 1960, um camponês é assassinado e sua história, contada num filme. Com o golpe de 1964, a filmagem foi interrompida. 17 anos depois, o diretor volta ao local e retoma questões até então adormecidas.

Classificação: 12 anos.

Gênero: Documentário.



Tropicália (2012) (86')

Horário: Dia 15/04, às 9h30

Direção: Marcelo Machado;

Sinopse: Uma análise sobre o importante movimento musical liderado por Caetano Veloso e Gilberto Gil no final dos anos 1960. O filme resgata uma fase na história do Brasil em que os festivais revelavam novos talentos.

Classificação: 12 anos.

Gênero: Documentário.



Deslembro (2019) (95')

Horário: Dia 15/04, às 11h00

Direção: Flávia Castro;

Elenco: Jeanne Boudier, Eliane Giardini, Hugo Abranches, Márcio Vito, Jesuíta Barbosa, Sara Antunes;

Sinopse: Quando a anistia é decretada no Brasil, a adolescente Joana volta para o país do qual ela mal se lembra. No RJ, cidade onde nasceu e onde seu pai desapareceu nos porões do DOPS, seu passado ressurge.

Classificação: 14 anos.

Gênero: Drama.



Missão 115 (2018) (87')

Horário: Dia 15/04, às 12h40

Direção: Silvio Da-Rin;

Sinopse: O documentário mostra a história do atentado a bomba cometido no Riocentro, Rio de Janeiro, enquanto 18 mil pessoas assistiam a um show musical pelo Primeiro de Maio de 1981, em plena ditadura militar.

Classificação: 12 anos.

Gênero: Documentário.



Lamarca (1994) (127')

Horário: Dia 15/04, às 14h10

Direção: Sérgio Rezende;

Elenco: Paulo Betti, José De Abreu, Débora Evelyn, Roberto Bomtempo, Ernani Moraes, Eliezer Almeida, Nelson Dantas, Camilo Bevilácqua, Anna Cotrim, Jurandir De Oliveira, Enrique Diaz;

Sinopse: Os últimos anos do capitão Carlos Lamarca, que abandonou as Forças Armadas para lutar contra a ditadura. O filme acompanha a opção pela revolução, o envio da mulher e filhos para Cuba e a sua morte.

Classificação: 14 anos.

Gênero: Drama.



O Que É Isso, Companheiro? (1998) (112')

Horário: Dia 15/04, às 16h20

Direção: Bruno Barreto;

Elenco: Pedro Cardoso, Fernanda Torres, Luiz Fernando Guimarães, Selton Mello, Cláudia Abreu, Alan Arkin, Nelson Dantas, Matheus Nachtergaele, Marco Ricca, Caio Junqueira, Eduardo Moscovis;

Sinopse: Durante a ditadura, jovens de classe média optam pela luta armada para enfrentar o regime. Integrantes do MR-8 e da ALN sequestram o embaixador americano para trocá-lo por prisioneiros políticos.

Classificação: 14 anos.

Gênero: Drama.





16/04 – Sexta

Uma Sombra Sobre Nós (2014) (4 x 25')

Horário: Dia 16/04, às 11h30

Direção: Simone Zuccolotto;

Sinopse: O programa investiga a influência da ditadura militar na produção cinematográfica brasileira. Para contar essa história, a atração traz depoimentos de nomes como Roberto Farias e Lúcia Murat, dentre outros.

Classificação: 12 anos.

Gênero: Documentário