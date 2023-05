Canal Brasil exibe mostra em comemoração aos 90 anos de Othon Bastos 

O Canal Brasil vai exibir uma mostra para celebrar o aniversário de 90 anos do ator Othon Bastos. A programação especial vai ao ar nesta terça (23), a partir das 14h10, e reúne quatro longas que contam com o aniversariante no elenco em diferentes momentos de sua carreira.

Fazem parte da seleção Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), de Glauber Rocha, em que interpreta o cangaceiro Corisco; São Bernardo (1972), de Leon Hirszman, em que vive Paulo Honório; O Paciente - O Caso Tancredo Neves (2018), de Sérgio Rezende, na pele do ex-presidente; e Bicho de Sete Cabeças (2000), de Laís Bodanzky, em que é Seu Wilson, pai de Neto, interpretado por Rodrigo Santoro.

“Estou muito feliz, é realmente um belo presente. O público vai poder participar de filmes que foram feitos há 59 anos, 40, 30, 20, e que eu tive o imenso prazer de fazer. Deus e o Diabo na Terra do Sol é uma experiência realmente cinematográfica, com Glauber com vinte e poucos anos fazendo uma experiência bestiana no cinema, foi realmente um encontro. 'São Bernardo' eu acho um dos filmes mais importantes da minha carreira, com o Leon Hirschman, e Graciliano Ramos, mais uma vez, brilhando, uma adaptação excelente para o cinema. Tem também o filme mais recente sobre o Tancredo Neves, que mostra esse homem que lutou desesperadamente para conseguir a presidência, e quando vai assumir, acontece essa doença e um erro médico inacreditável. E por fim Bicho de Sete Cabeças, que foi um filme que eu tive enorme prazer em fazer com a Laís Bodansky”, lembra o ator.

Othon Bastos iniciou sua carreira no teatro na década de 1950 trabalhando como assistente de cenografia, iluminação e sonoplastia. Nos anos 1960, o ator ingressou no cinema e participou de importantes obras do audiovisual brasileiro, como o premiado Deus e o Diabo na Terra do Sol, um marco no cinema novo. Othon acumula mais de 90 filmes em sua carreira e mais de 80 trabalhos na televisão em novelas, séries e minisséries, além de uma extensa trajetória também no teatro.

O ator é vencedor de prêmios em festivais como Festival de Cinema de Brasília, Festival de Cinema de Gramado, Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, Festival Internacional de Cinema do Rio. Seu trabalho mais recente foi na novela Éramos Seis, em 2019.

Othon Bastos vive o cangaceiro Corisco em Deus e o Diabo da Terra do Sol (divulgação)

Mostra Othon Bastos - 90 anos

Deus e O Diabo na Terra do Sol (1964) (120’) | Terça (23), às 14h10 | Direção: Glauber Rocha

Sinopse: Manuel é um vaqueiro que se revolta contra a exploração imposta pelo coronel Moraes e acaba matando-o numa briga. Ele passa a ser perseguido por jagunços, o que faz com que fuja com sua esposa Rosa. O casal se junta aos seguidores do beato Sebastião, que promete o fim do sofrimento através do retorno a um catolicismo místico e ritual. Porém ao presenciar a morte de uma criança Rosa mata o beato. Simultaneamente Antônio das Mortes, um matador de aluguel a serviço da Igreja Católica e dos latifundiários da região, extermina os seguidores do beato.

São Bernardo (1972) (113’) | Terça (23), às 16h10 | Direção: Leon Hirszman

Sinopse: De origem pobre, Paulo Honório trabalha incansavelmente e consegue se tornar um rico fazendeiro. Sua esposa, Madalena, precisa enfrentá-lo depois que ela se cansa de seus modos tirânicos.

O Paciente – O Caso Tancredo Neves (2020) (110’) | Terça (23), às 18h10 | Direção: Sergio Rezende

Sinopse: Os últimos dias da vida de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil, eleito pelo colégio eleitoral no Congresso Nacional, depois da ditadura militar. Toda a expectativa da população brasileira e a doença de Tancredo, que depois de 39 dias de internação, morreu no dia 21 de abril de 1985, nunca sendo empossado.

Bicho de Sete Cabeças (2001) (90’) | Terça (23), às 19h50 | Direção: Laís Bodanzky

Sinopse: O relacionamento entre Wilson e seu filho Neto está cada vez pior. A situação entre os dois está prestes a chegar ao seu limite, quando o pai decide internar o filho em um manicômio, onde o rapaz enfrenta condições terríveis de tratamento.