Canal Brasil festeja Mês do Orgulho LGBTQIA+ com mostra temática

O mês de junho é considerado o Mês do Orgulho LGBTQIA+ e o Canal Brasil exibirá durante todo o mês, de quarta à sexta-feira, 0h30, filmes brasileiros que falam sobre a temática

Entre os diversos filmes que serão exibidos na Mostra LGBTQIA+ está Alice Júnior, de Gil Baroni, que conta a história de uma adolescente trans, que é youtuber e muda para uma cidade do interior cheia de preconceitos. O filme foi lançado em 2019 e também está disponível na Netflix. Outra produção entre as atrações é Madame Satã, biografia de João Francisco dos Santos, transformista carioca que viveu na primeira metade do século XX. O ator Lázaro Ramos é quem dá vida ao personagem no longa lançado em 2002.

O canal também irá transmitir outras produções relacionadas à temática LGBTQIA+. Em 8 de junho, por exemplo, o talkshow TransMissão começará a nova temporada com apresentação de Linn da Quebrada e Jup do Bairro. As apresentadores inclusive estão a frente da campanha Parada Canal Brasil, com Muito Orgulho, em que os telespectadores podem mandar vídeos e recados sobre sua vivência.

Confira a programação completa da Mostra LGBTQIA+ exibida no Canal Brasil:

Madame (2020) - terça (1) | Direção: André Da Costa Pinto, Nathan Cirino | Sinopse: Nascida em PE, Camille Cabral iniciou sua transição e se mudou para a França no auge da crise do vírus HIV. Na luta pela igualdade, ela se tornou a primeira mulher transgênero a ser eleita vereadora no país.

Alice Júnior (2019) - quinta (3) | Direção: Gil Baroni | Sinopse: Alice Júnior é uma youtuber trans cercada de liberdades Depois de se mudar com o pai para uma pequena cidade que parece ter parado no tempo, a jovem precisa sobreviver ao preconceito para dar seu primeiro beijo.

Wagner Moura protagoniza Praia do Futuro, de Karim Aïnouz (divulgação)

Praia do Futuro (2014) - sexta (4) | Direção: Karim Aïnouz | Sinopse: Donato é salva-vidas na Praia do Futuro (CE). Seu irmão Ayrton tem grande admiração por ele, devido à coragem para resgatar desconhecidos. Um deles é Konrad, alemão que muda por completo a vida de Donato.

Madame Satã (2002) - 9/6 | Direção: Karim Aïnouz | Sinopse: A cinebiografia de um personagem contraditório e fascinante: João Francisco dos Santos. O filme se passa em um momento essencial, quando Madame Satã se torna artista de cabaré e comete o primeiro crime.

Bixa Travesty (2020) - 10/6 | Direção: Kiko Goifman, Claudia Priscilla | Sinopse: O corpo político de Linn da Quebrada, cantora transexual negra, é a força motriz do documentário que captura a sua esfera pública e privada, ambas marcadas pela luta pela desconstrução de estereótipos.

Tinta Bruta (2018) - 11/6 | Direção: Filipe Matzembacher, Marcio Reolon | Sinopse: Pedro é um adolescente que passa o tempo fazendo performances eróticas para a internet. Quando um estranho rouba a cena postando vídeos semelhantes aos seus, ele decide ir atrás do responsável.

Tatuagem (2013) - 16/6 | Direção: Hilton Lacerda | Sinopse: Durante a ditadura, Clécio Wanderley é o líder da trupe teatral Chão de Estrelas. Mas sua vida muda quando conhece Fininha, que é militar. Eles ficam cada vez mais próximos, só que ao mesmo tempo em que ele convive cada vez mais com a trupe, Clécio precisa lidar com a repressão no meio militar.

Marjorie Estiano protagoniza o thriller As Boas Maneiras (divulgação)

As Boas Maneiras (2017) - 17/6 | Direção: Juliana Rojas, Marco Dutra | Sinopse: Ana contrata Clara, uma solitária enfermeira, para ser babá de seu filho ainda não nascido. Conforme a gravidez avança, Ana começa a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos e sinistros.

Mr. Leather (2019) - 18/6 | Direção: Daniel Nolasco | Sinopse: O documentário acompanha a segunda edição do concurso Mr. Leather Brasil, cujos participantes são Dom PC, Kake, Deh Leather e Maoriguy. O evento mexe com os ânimos da comunidade fetichista gay de São Paulo.

Divinas Divas é um filme de Leandra Leal (divulgação)

Divinas Divas (2014) - 23/6 | Direção: Leandra Leal | Sinopse: O filme traz a história da primeira geração de artistas travestis do país: Rogéria, Jane Di Castro, Divina Valéria, Camille K, Fujika de Halliday, Eloína dos Leopardos, Marquesa e Brigitte de Búzios.

Berenice Procura (2014) - 24/6 | Direção: Allan Fiterman | Sinopse: A taxista Berenice se divide entre a criação do filho, um adolescente descobrindo sua sexualidade, e a conturbada relação com o marido. O assassinato de Isabelle, uma travesti, na praia de Copacabana, desperta um lado seu investigativo.

Com Gloria Pires, Flores Raras conta a história de amor da arquiteta Lota de Macedo Soares (divulgação)

Flores Raras (2014) - 25/6 | Direção: Bruno Barreto | Sinopse: O Brasil está passando por grandes transformações. Brasília é construída e o Rio de Janeiro se prepara para deixar de ser a capital federal. Uma poetisa americana insegura e tímida chega para conhecer o Rio e passar alguns dias com Lota de Macedo Soares, empreendedora da sociedade carioca.

Cores e Flores para Tita (2017) - 30/6 | Direção: Susan Kalik | Sinopse: O documentário apresenta pessoas trans: quatro mulheres trans/travestis e quatro homens trans em diferentes idades e vivências, que compartilham suas conquistas, dores, descobertas e, principalmente, seu amor.

Sócrates (2014) - 1/7 | Direção: Alex Moratto | Sinopse: Depois da morte de sua mãe, o jovem Sócrates precisa fazer tudo o que for possível para que consiga sobreviver na realidade da miséria.