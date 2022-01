Canal Brasil homenageia Elza Soares com programação especial

O Canal Brasil abre espaço na programação de hoje para exibir um especial em homenagem à cantora Elza Soares, que morreu na última quinta-feira (20), aos 91 anos. Ícone da música mundial e eleita a voz do milênio, a “ Mulher do Fim do Mundo” poderá ser vista em vários programas.

O tributo inclui o show Elza Soares, Beba-Me, dirigido por Marco Altberg; o episódio do programa Arte na Capa, que fala sobre o álbum Aquarela Brasileira, de 2015. Em seguida, dois episódios de O Som do Vinil, apresentado por Charles Gavin. No primeiro, ela comenta o álbum Mulher do Fim do Mundo (2016) e o segundo sobre disco Deus é Mulher (2019). Além disso, será reexibido o episódio Elza Soares – Malandragem, do Almanaque Musical. A programação em homenagem a Elza começa às 15h20, com o show de 2007 Elza Soares, Beba-Me; e segue às 16h35 com o episódio do programa Arte na Capa em que Elza fala sobre o álbum Aquarela Brasileira.

Outros álbuns também serão dissecados por ela: às 16h40, O Som do Vinil traz Mulher do Fim do Mundo; e às 17h05, ela apresenta Deus é Mulher. O encerramento acontece às 17h30, com o programa Almanaque Musical: Elza Soares - Malandragem, de 2015, em que a cantora comenta o cenário musical e fala sobre a importância da liberdade e independência feminina.