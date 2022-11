Canal de Monark no YouTube é desativado ao vivo

O apresentador Bruno Monteiro Aiub, mais conhecido como Monark, descobriu ao vivo que o seu canal no YouTube estava desativado. A situação ocorreu enquanto ele entrevistava o bolsonarista Arthur do Val, do Mamãe Falei.

(Foto: Reprodução / YouTube)

Ele foi avisado por uma pessoa que não apareceu no vídeo. Segundo Monark, a conta foi desativada porque compartilhou uma live que falava sobre o processo eleitoral brasileiro.

"Isso é por causa que eu divulguei a live do argentino lá, provavelmente", comentou o apresentador. "A live do argentino é um atentado contra a nossa democracia, ele está mentindo sobre o nosso processo eleitoral", completou Mamãe Falei.

Monark surta em live após seu canal ser banido ao vivo após ele divulgar informações falsas sobre fraude nas urnas. ????️ pic.twitter.com/WxTKJmjBD4 — POPTime (@siteptbr) November 9, 2022

Nazismo ao vivo

Monark ficou mais conhecido no país depois que defendeu, em um episódio do Flow Podcast, a criação de um partido nazista no Brasil. O comentário foi criticado nas redes sociais, além de o canal ter recebido milhares de deslikes. O apresentador foi demitido do próprio canal e um inquérito na Polícia Civil foi aberto para apurar se Monark fez apologia ao nazismo e discriminação contra judeus.

Bruno Aiub chegou a pedir desculpas pelo ocorrido e alegou que estava bêbado durante a conversa. Ele prestou depoimento no 78° DP, do Rio de Janeiro.