Canal gamer acusado de promover racismo é suspenso pelo Youtube

(Foto: Reprodução)

O Youtube anunciou nesta sexta-feira (5) que suspendeu o canal conhecido como Xbox Mil Grau por violação dos termos e políticas do site após divulgação de imagens com falas racistas e transfóbicas. Os vídeos foram removidos da página, que está permanentemente suspensa do programa de parcerias. O próprio responsável pela página chegou a divulgar um extrato em que mostrava faturamento de até R$ 12 mil por mês com o canal de Youtube.

Na terça, (2), o canal de games foi obrigado a mudar nome pela Microsoft, para não fazer mais referência ao console Xbox, da empresa. Com mais de 170 mil seguidores, a página mudou para XMG e tirou a referência nas imagens. Também nessa semana, o canal foi retirado da plataforma Twitch, especializada em transmissão de jogos.

"O conteúdo da conta Mil Grau não reflete nossos valores fundamentais de respeito, diversidade e inclusão", escreveu a Xbox Brasil em seu perfil no Twitter. "Nós já exigimos a remoção imediata da nossa marca dos seus canais, por meio das empresas de redes sociais", escreveu no Twitter a conta do Xbox no Brasil.

Uma campanha contra o Mil Grau começou depois que um dos membros do canal escreveu no sábado (30) uma comparação entre manifestantes antiracistas dos EUA e astronautas brancos. Henrique Martins usa on-line o nome XCapim360.

Uma imagem aparece uma foto dos manifestantes diante de um carro em chamas com a frase "O que os negros estão fazendo hoje", em inglês; ao lado, outra foto com dois astronautas brancos com a frase "O que os brancos estão fazendo hoje".

(Foto: Reprodução)

Internautas passaram então a republicar imagens de transmissões antigas que Martins fala "É cultura negra essa? Então é bem bosta mesmo". Outro participante fala que os negros "têm que voltar para a senzala. Nunca deveria ter deixado de ser escravo. Se é para ser isso daí a cultura dos caras".

O canal alega, em seu perfil do Twitter, que os atos de racismo não partiram dos administradores da página. "Um dos streamers XMG que trabalha no twitch, @xcapim360 repostou no twitter um meme em seu perfil pessoal que estava sendo compartilhado fora do país, no intuito de apenas polemizar", diz nota divulgada por eles. "Além disso, clips editados e fora de contexto foram jogados na internet unicamente para prejudicá-lo e prejudicar o canal", alega.

A campanha para que o Youtube removesse o Mil Grau chegou a atingir pessoas fora do Brasil e até o ator Mark Hamill, o Luke Skywalker de Star Wars, comentou. "Denunciei isso", escreveu ele, ao ser marcado em um vídeo com falas do canal legendado em inglês.