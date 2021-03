Canal GNT exibe entrevista de Meghan e Harry a Oprah Winfrey

Quem está morrendo de curiosidade para ver a entrevista da apresentadora Oprah Winfrey, com a duquesa de Sussex Meghan Markle e com o príncipe Harry pode se programar. No Brasil, o bate-papo que está dando o que falar será exibido nesta quinta (11), a partir das 22h30, no canal GNT.

Desde que o casal anunciou que não trabalhava mais para a realeza e se mudou da Inglaterra, o mundo quer saber os reais motivos do afastamento. Pois na conversa de 1h30 exibida no domingo (7) no canal CBS, Meghan e Harry fazem várias revelações.

Um dos motivos determinantes da mudança para os EUA, contou Meghan, foi o fato do Palácio de Buckingham ter comunicado ao casal que filho deles não teria o título de príncipe ou princesa e não contaria com segurança especial, mesmo com o assédio da imprensa sensacionalista.

Além disso, “havia preocupações e conversas sobre quão escura poderia ser sua pele quando nascesse”, disse a atriz. O príncipe confirmou as acusações de racismo, mas não citou nomes. “Seria muito prejudicial para eles”, disse Meghan Markle, deixando claro que o tema foi abordado várias vezes.

Meghan Markle contou ainda que durante os quatro anos em que esteve na função monárquica, se preocupou com sua saúde mental. Ela chegou a pedir ajuda, mas a casa informou que prestar-lhe ajuda poderia projetar uma imagem negativa. Ela disse também que, se não compartilhasse a dor com seu marido, “não ia querer continuar vivendo”.

“Tive pensamentos suicidas constantes e claros”, disse. E Harry continuou: “A família tem uma mentalidade de ‘é assim mesmo, não dá para mudar’. Não tinha em quem me apoiar”. Na opinião do casal, houve falta de apoio da família. “Tinha medo de que se repetisse a história da minha mãe”, afirmou o príncipe.

Segundo Oprah, o importante era explicar por que o casal se desvinculou da família real. A apresentadora ainda revelou, após a exibição da entrevista, que Harry deixou claro que o comentário sobre o tom de pele não veio da avó, a rainha Elizabeth II, nem do avô, o príncipe Phillip.

Serviço: Canal GNT, quinta (11), às 22h. Reprises domingo (14), 20h, terça, 0h, domingo (21), 2h30, terça (23), 0h, e sexta (26) às 04h.