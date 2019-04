Canal na web transmite ao vivo entrevistas e apresentações artísticas

O Projeto Poesia Incendiária exibe na noite dessa quinta (25) mais uma edição do seu programa na web. Com o intuito levar ao público arte de uma forma prática, o projeto utiliza tecnologia para aproximar a arte do seu público alvo.

Através do seu site, O Poesia Incendiária transmite ao vivo apresentações de poetas da nova cena da Bahia, com direito a trilha musical ao vivo, e entrevistas sobre suas produções artísticas.

O convidado da transmissão de quinta (25), que começa às 20h30, é o poeta Claudius Portugal, e será apresentado pelo produtor musical, cantor e compositor Evandro Botti, conhecido como Vandex.

Na plataforma, também estão disponíveis, textos, fotos e vídeos com outros projetos que são feitos pelo grupo, além de manter as gravações ao vivo para visualização.