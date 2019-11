Cancelado nos cinemas do Brasil, filme Marighella vai virar série na Globo

Dirigido por Wagner Moura, o filme Marighella, que conta a história do ex-deputado, poeta e guerrilheiro baiano Carlos Marighella (1911-1969), vai virar série que será exibida na Globo no ano que vem. Protagonizada pelo ator e cantor Seu Jorge, a obra chegou a ter a data do Dia da Consciência Negra, 20 novembro, marcada para a estreia nos cinemas brasileiros, mas a futura exibição acabou sendo cancelada por problemas burocráticos com a Ancine.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do O Globo, Marighella será dividido em quatro episódios. O longa, inclusive, será responsável pelo retorno de Bruno Gagliasso nas telas da platinada. Vale lembrar que o ator optou pelo desligamento do canal depois de 18 anos de contrato fixo, após protagonizar três fracassos de audiência, sendo o último a novela O Sétimo Guardião. O filme, exibido em diversos festivais de cinema no exterior, inclusive o Festival de Berlim, onde foi muito aplaudido, também contou com nomes como Adriana Esteves e Humberto Carrão.

Os atores Seu Jorge e Bruno Gagliasso com o diretor Wagner Moura no Festival de Berlim (foto/divulgação)

Na época do cancelamento de exibição, a produção do longa divulgou uma nota oficial, relatando que estavam tentando cumprir todos os requisitos pedidos pela Ancine.

Leia o texto na íntegra:

“Nós, produtores do longa-metragem Marighella, dirigido por Wagner Moura, anunciamos que a data de lançamento do filme nos cinemas brasileiros, divulgada anteriormente para 20 de novembro de 2019, está cancelada. Os produtores haviam escolhido o mês de novembro, que marca os 50 anos de morte de Carlos Marighella, e o dia 20, da Consciência Negra, para a estreia. No entanto, a O2 Filmes não conseguiu cumprir a tempo todos os trâmites exigidos pela Ancine (Agência Nacional do Cinema). Marighella segue sendo apresentado com muitos sucesso em vários festivais de cinema no mundo. Nosso objetivo principal sempre foi a estreia no Brasil. Os produtores e a distribuidora Paris Filmes vão seguir trabalhando para que isso aconteça”.