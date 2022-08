Cancelamento de Batgirl causa revolta entre fãs: "Rico só faz besteira"

Uma notícia nada boa para os fãs da mulher morcego: Batgirl foi cancelada oficialmente pela Warner Bros. O filme, que já estava totalmente finalizado, não chegará mais aos cinemas, além de ficar fora do streaming e será completamente engavetado, sem previsão de exibição em nenhum local.

Segundo o site The Wrap, após o investimento de US$ 90 milhões, cerca de R$ 475 milhões na cotação atual, o estúdio entendeu que o investimento foi alto demais e ultrapassou o próprio orçamento e não irá investir mais dinheiro no projeto, muito menos para o lançamento mais aguardado entre os admiradores e críticos de cinema e da DC.

De acordo com informações, a produção ficou cara demais devido a pandemia da Covid-19, além ter de ocorrido diversos adiamentos e gastos extras com os protocolos de segurança contra o vírus para assegurar os funcionários durante as gravações.

A principal crítica dos internautas é justamente o cancelamento de um filme com a protagonista negra, Leslie Grace. Em contrapartida, o longa The Flash continua em desenvolvimento, mesmo com as polêmicas envolvendo o protagonista, Ezra Miller, acusado de várias violências.