Candeias: uma celebração

O ano de 2021 talvez seja lembrado como o ano em que a necessidade de uma transição energética para uma economia de baixo carbono passou a ser evidente em todo o mundo. Oitenta anos antes, a humanidade viveu o fim de outra transição energética, quando ficou evidente para todos, no meio de uma Guerra Mundial, que o petróleo era o substituto do carvão como fonte de energia para o planeta.

A indústria petrolífera moderna nasceu no século XIX e chegou tardiamente ao Brasil. Aqui, o primeiro poço foi perfurado na Bahia, em 1939. Mas a primeira descoberta comercial aconteceu exatamente em 1941, no atual município de Candeias, no Recôncavo Baiano. A Bacia do Recôncavo, onde está localizado o campo de Candeias-1, foi a primeira a produzir petróleo comercial e, por muitas décadas, foi a maior produtora.

Na década de 1950 surgiu o monopólio estatal do petróleo, com a criação da Petrobras. Neste momento, a indústria se estabeleceu em outros estados nordestinos, sempre em áreas terrestres (onshore). Na década de 1970, foram descobertos os campos marítimos (offshore), em águas rasas. Com as sucessivas descobertas em águas rasas, as bacias nordestinas do onshore começaram a perder relevância.

Na década de 1980, foram descobertos os campos gigantes de águas profundas e, na década de 1990, enormes depósitos de petróleo em águas ultraprofundas na Bacia de Campos. Já em 2006, com a descoberta do pré-sal nas bacias de Santos e Campos, acentuou-se o declínio da produção e da importância dos campos terrestres, incluindo os campos do Recôncavo.

Em 2017, a Petrobras intensificou a implementação de um reposicionamento estratégico e colocou à venda seus ativos do onshore e muitos do offshore, tanto de águas rasas como alguns de águas profundas. Neste contexto, se inaugura uma nova indústria no Brasil: a de revitalização de campos maduros, indústria muito comum em outros países, como Estados Unidos, Canadá e Argentina.

Entre os ativos vendidos estão campos emblemáticos da história do petróleo no Brasil, como o campo de Água Grande, na Bahia, e o campo de Candeias, mais antigo que a Petrobras, assumido recentemente pela 3R Petroleum, em 11 de maio de 2022.

Celebrando o poço Candeias-1, que 80 anos depois continua produzindo, celebramos a história da cidade de Candeias, celebramos a Bacia do Recôncavo e o estado da Bahia. Celebramos também a história do petróleo brasileiro e a nova fase da indústria brasileira com a entrada de empresas privadas independentes. Com isso, celebramos o futuro, a importância do setor petrolífero, que movimenta o mundo e o potencial da energia de baixo carbono que se consolida cada vez mais. O planeta mais verde chegará sob o olhar centenário de Candeias.

Ricardo Savini é CEO da 3R Petroleum