Candidata a deputada estadual se frustra após recebe apenas um voto

Ela fez campanha, juntou amigos, familiares, colegas de trabalho, mas não conseguiu voto de ninguém. A candidata Thamires Oliveira (Agir), tem 33 anos, e tentou de tudo para entrar na política, mas recebeu apenas um único voto: o dela.

Moradora da zona leste de São Paulo, Thamires relatou que recebeu R$ 5 mil apenas no dia 17 de setembro do Fundo Eleitoral da direção estadual do Agir. No entanto, além do valor, ela também recebeu um pacote com milhares de santinhos com a sua imagem e a do presidente do partido, Carlos Roberto, candidato a deputado federal. Sem aprovar o material, a candidata não distribuiu os papéis.

Em conversa ao G1, ela comentou a frustração de ter perdido e não ter recebido apoio de ninguém. “Fiz campanha, fiz reunião, fiz tudo. Mas, infelizmente, o voto não entrou. Somente o meu. A campanha estava na rua. Contratei pessoas para trabalhar. É frustrante, na verdade, porque antes da campanha a gente já fica com muita ansiedade. Você não consegue dormir. É uma pressão muito estressante”, contou.

Mesmo tentando ajudar a comunidade onde mora, Thamires não recebeu nem apoio dos familiares que, segundo ela, já estavam focados em outros candidatos.

“Não tive nada de voto. É vergonhoso. Imaginei da seguinte forma: ‘Creio mesmo se eu ganhasse uma suplência, seria muito mais fácil para ajudar a comunidade, tanto minha mãe, que é assistente social, como a comunidade’. Foi uma campanha ‘presa’. Meus familiares estavam com outras pessoas”, detalhou.