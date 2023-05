Candidato a vaga no Vitória contra o Mirassol, Gegê prega: 'Temos que estar concentrados'

A suspensão de Rodrigo Andrade abriu uma lacuna no meio-campo do Vitória para o jogo contra o Mirassol, válido pela 7ª rodada da Série B do Brasileiro, sexta-feira (19), às 19h, no estádio Municipal de Mirassol. Gegê é um dos candidatos à titularidade, mas preferiu não se garantir no onze inicial.

"O Rodrigo é um grande jogador, tem nos ajudado muito, ele é muito importante para a gente. Infelizmente, tomou o terceiro cartão e vai ficar fora. A gente não sabe quem o professor vai escolher para substituir ele, mas, se ele me escolher, vou procurar dar o meu máximo e fazer o meu melhor para ajudar a equipe", afirmou Gegê durante entrevista coletiva concedida às vésperas do duelo com a equipe paulista.

Para ganhar a camisa de titular, o meia se colocou à disposição para ser um coringa do técnico Léo Condé. "Gosto de jogar de meio-campo, volante, meia ou ponta. Não é um problema. Acostumei a me adaptar nessas posições. E onde o professor me colocar, acho que consigo fazer e vou me esforçar para fazer da melhor forma", prometeu Gegê.

O meia Thiago Lopes e o volante Diego Fumaça também estão na briga por uma oportunidade diante do Mirassol. Quem estiver em campo, vai batalhar para manter o Vitória na liderança da Série B. Com 15 pontos, o rubro-negro só depende das próprias forçar para se manter isolado no topo da tabela. "Temos que estar concentrados para que a gente possa fazer um grande jogo e sair com a vitória", pregou Gegê. O Mirassol ocupa o 7º lugar, com 10 pontos.

O elenco do Vitória viajou na manhã desta quinta-feira (18) para São José do Rio Preto, a aproximadamente 15 quilômetros de Mirassol, onde ficará hospedado e finalizará a preparação para o jogo com uma atividade esta tarde. A delegação rubro-negra está com 22 jogadores. O meia Giovanni Augusto, que se recupera de uma lesão na panturrilha, e o centroavante Léo Gamalho, em transição física após tendinite na panturrilha, seguem fora do jogo.