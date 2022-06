Candidato morre ao passar mal concurso para a Polícia Civil do Rio

Um candidato de 41 anos morreu durante uma prova física para concurso de inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Fábio Henrique Silva, de 41 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Ronaldo Gazolla, na Zona Norte do Rio, mas acabou morrendo. As informações são da TV Globo.

Um vídeo gravado no Centro de Treinamento de Deodoro mostra Fábio passando mal e caindo na pista de corrida.

A Polícia Civil lamentou a morte e disse que o candidato apresentou um laudo médico se mostrando habilitado a participar do concurso.

A causa da morte ainda é investigada. Mãe da filha de Fábio, Tatiana Franco escreveu uma nota nas redes sociais enaltecendo o ex. "Obrigado por ser o melhor pai que minha filha poderia ter! Amigo! Parceiro! Presente! Cuidadoso! Obrigada por ter me dado o meu presente mais valioso! Que papai do céu te receba de braços abertos".