Candidatos a Rei Momo de Salvador serão apresentados nesta quinta (2)

Treze candidatos a Rei Momo do Carnaval de Salvador serão apresentados na manhã desta quinta-feira (2), no Clube Fantoches da Euterpe, no Largo Dois de Julho, pela Federação das Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia.

Segundo o presidente da federação, Jairo da Mata, o vencedor receberá uma premiação de R$ 10 mil.

O coordenador do concurso, Reginaldo Santos, diz que a campanha solidária "Momo sem fome" será realizada novamente, com arrecadação de alimentos não perecíveis para doação aos hospitais Aristides Maltez, Irmã Dulce e Martagão Gesteira.

O evento tem apoio da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Turismo (Saltur).