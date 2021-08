Candidatura de ex-prefeito de Juazeiro ameaça deputado do PCdoB

Nos corredores da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), se comenta que o deputado estadual Zó (PCdoB) está com a reeleição seriamente ameaçada. O motivo é a candidatura ao Parlamento estadual do ex-prefeito de Juazeiro Isaac Carvalho (PT). O município do Norte da Bahia deu a Zó mais de 14 mil votos em 2018, mas, com Isaac no páreo, a expectativa é que essa votação seja transferida para o ex-prefeito, uma vez que os dois integram o mesmo grupo político.

