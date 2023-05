Cândido e Talita Felício lançam EP Duo Ninho em show neste domingo (21)

Afeto e amor próprio são temas que marcam o EP Duo Ninho, primeiro fruto da parceria dos artistas baianos Cândido e Talita Felício. Com quatro canções inéditas e autorais que convidam a uma atmosfera de acolhimento, os intérpretes mergulham de cabeça na música nordestina e brasileira. O show de lançamento será neste domingo (21), às 18h, no bar O Portal, no bairro do Santo Antônio.

Duo Ninho, já disponível nas plataformas digitais e no YouTube, nasce de um processo criativo que durou dois meses, envolvendo composição e produção musical, para uma identidade sonora polida pela MPB e influências de ritmos regionais da Bahia. A dupla aposta em uma fusão de elementos percussivos, violão e guitarra, baixo acústico e sons naturais incorporados aos arranjos. Todas as faixas foram gravadas em estúdio caseiro, buscando construir um universo musical próprio que transmite a ideia de recanto, aconchego e ninho.

Cândido, que assume a produção musical, violões, guitarra e voz é músico, cantor, compositor, produtor musical e ator. Em suas composições, mistura influências do pop com a música afro-brasileira. Já Talita Felício, que atua como contrabaixista e cantora, possui larga experiência integrando o Neojiba, com o qual se apresentou em diversos países. Para o EP, eles se unem a Marcel Moron nas percussões e efeitos.

Ninho é a primeira faixa do EP e traz elementos de bolero e samba-canção, através de texturas suaves, mostrando a doçura das vozes de Cândido e Talita. Em seguida, a faixa Vem Navegar é marcada pela percussão enfática dos tambores do samba de cabila ou cabula, ritmo oriundo dos terreiros do candomblé, misturado à poética afetiva de sua letra.

A terceira música, Será Que Vai Chover, trata da resiliência de uma mulher negra diante de um mundo racista, se afirmando na energia de Iansã como cura. Uma interpretação forte de Talita e Cândido engrandece a mensagem sob o ritmo afrojazzístico explorado na música. Fechando o EP, a composição Nasceu o Sol traz a energia da criança para sua musicalidade, bebendo em ritmos do Candeal, bairro soteropolitano conhecido pela percussão de Carlinhos Brown e Timbalada, celebrando o brilho e o suingue da música baiana.

Serviço - Show de lançamento do EP Duo Ninho, de Cândido e Talita Felício | domingo (21), 18h, no Bar O Portal (Rua do Passo, 29, Santo Antônio) | Ingressos: R$ 20, à venda no PagSeguro