Candyall e Tal reúne música e arte em um dos berços culturais de Salvador

O Candeal voltou a ser uma referência cultural e musical para Salvador, desde a reabertura para os ensaios de Verão do Timbalada, no início do ano. O Guetho Square, principal espaço de shows do bairro, atrai cada vez mais visitantes de fora da comunidade, o que contribui para a transformação do local em um espaço referencial de música e arte.

Um dos resultados dessa transformação é o evento que marca o fim de semana no bairro: o Candyall e Tal, que chega à a quarta edição. Para Selma Calabrich, 50, que coordena o projeto, o conjunto dessas atrações musicais e artísticas vai além do evento em si: “É o resultado de um projeto desenvolvido em conjunto com a comunidade”, comenta.

"É um movimento musical que atrai seus familiares. Somos uma grande comunidade chamada Candeal e isso não importa o bairro de onde vem e o lugar de onde vem. O Candeal é nosso", disse Carlinhos Brown sobre a importância do festival para o bairro

A partir das 17h de hoje, os visitantes poderão conferir atrações gratuitas em diferentes espaços do Candeal, como a Bica, a Escadaria do Zé Botinha e a Praça das Artes. Apenas os shows que acontecem no Guetho Square serão pagos.

"É uma forma de mostrar para a cidade como a gente existe, através da arte e da música", afirma Selma Calabrich, sobre a produção do evento

A festa será comandada pelo trio do MiniStereo Público, BNegão e pela banda brasiliense Patubatê, a partir das 19h no Guetho. Mais cedo, às 18h, o grupo Alquímea faz apresentação na Bica. “Vai ser a primeira vez que vou tocar lá. É um lugar que tem sua história, o que dá um mix de sentimentos, alegria e ansiedade”, comentou DJ Raiz, um dos integrantes da MiniStereo.

Grupo MiniStereo Público é uma das atrações nesta sexta (10) no Guetho Square (Foto: Divulgação)

E se o festival tem a forte característica de proporcionar a artistas locais a oportunidade de espalharem sua arte, também não vão faltar nomes consolidados da música na Bahia. O grupo BaianaSystem se apresenta amanhã e promete lotar o Guetho.

Aos olhos de Brown, que é a grande figura musical do bairro, a banda já é “muito Candeal”, e isso fortalece ainda mais a ideia do lugar como um “berço da música”. Brown sobe no palco domingo, e convida o cantor Saulo, que faz uma participação no show.

Candyall e Tal

O quê: Evento de arte e Música no Candeal

Onde: Bairro do Candeal, em diversas localidades

Quando: Sexta (10), sábado (11) e domingo (12)

Ingresso: R$30 | R$ 15 (pista) e R$ 60 (camarote) apenas para o espaço do Guetho Square



