Canela Fina anima Bailinho de Carnaval do Shopping Paseo 

O Bailinho de Carnaval do Shopping Paseo já virou tradição. Clientes de várias partes da cidade e, sobretudo, do seu entorno, levam os pequenos para desfrutarem da folia em um ambiente estritamente familiar, repleto de alegria e diversão.

O esquente do evento acontece a partir das 15h com uma fanfarra itinerante, pintura artística para caprichar no visual e distribuição de picolé, para refrescar e adoçar ainda mais a festa. A partir das 16h, quem vai agitar a folia momesca é o grupo Canela Fina.

Com um repertório alto astral e diferenciado, composto por cantigas consagradas do universo infantil e canções autorais, a banda consegue agradar às crianças, até mesmo àquelas que estão dentro de cada adulto. Já as fantasias criativas e bem elaboradas que costumam desfilar pelo mall vão abrilhantar ainda mais o evento e extravasar toda a magia dos seus personagens.

Serviço - Bailinho de Carnaval do Shopping Paseo | sábado (11), a partir das 15h, no Shopping Paseo (Itaigara) | Gratuito