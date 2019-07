Canela: viaduto Gabriela será reformado pela prefeitura; entrega será em janeiro 

O Viaduto Gabriela, no Vale do Canela, em Salvador, será reformado e entregue à população até janeiro de 2020. O anúncio foi feito na mahã desta terça-feira (30) pelo secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), o vice-prefeito Bruno Reis. A intervenção é fruto de um investimento de R$ 1,7 milhão, com recursos próprios da Prefeitura.

Acompanhado do deputado federal João Roma e dos vereadores Paulo Magalhães Júnior e Sérgio Nogueira, além da equipe da administração municipal, Bruno Reis disse que, após a recomposição das ferragens e do concreto da estrutura do viaduto, a Prefeitura vai fazer a humanização do equipamento, numa ação coordenada pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre).

Foto: Divulgação

“No Viaduto Gabriela, vamos implantar uma praça, com iluminação em LED e paisagismo. Dessa forma, vamos embelezando a cidade e oferecendo mais espaços de lazer e convivência à população”, pontuou o vice-prefeito Bruno Reis, lembrando que a licitação para a recuperação do Viaduto Juscelino Kubitschek será lançada nos próximos dias.

A obra autorizada nesta terça integra o programa de reforma e humanização de pontes e viadutos, iniciativa pioneira no Brasil, lançada em março, na Semana da Resiliência. Na ocasião, a gestão municipal começou a recuperar a Terceira Ponte, na orla de Jaguaribe, com orçamento de R$ 1 milhão. Em maio, a Prefeitura iniciou a recomposição do Viaduto Rômulo Almeida, com orçamento de R$ 344,3 mil.