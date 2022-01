Canetada em último dia de 2020 coloca 35 mil empregos em risco na Bahia, calcula Fieb

Presente de grego...

O setor químico baiano recebeu do governo federal um presente bastante desagradável no último dia de 2020. O presidente Jair Bolsonaro editou em 31 de dezembro a Medida Provisória 1095 que, entre outras coisas, revoga o Regime Especial da Indústria Química (Reiq). A extinção do programa tinha sido discutida no decorrer do ano passado, mas o Congresso Nacional optou por uma redução gradual dos benefícios, escalonada ao longo de quatro anos. Em nota técnica, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) ressalta que a reintrodução do assunto, "causa insegurança para investimentos e geração de empregos".

Impacto

A indústria química é responsável por mais de 13 mil postos de trabalho na Bahia. Mas como a atividade está na base de outras cadeias de produção, o impacto da decisão governamental pode ser bem maior. Em um cenário mais agudo, com a redução de 20% da capacidade, estima-se a perda de 35 mil empregos e de R$ 324 milhões na arrecadação de impostos. Já em um cenário de redução de 5% na atividade, estima-se a perda de mais de 8 mil empregos e de R$ 81 milhões em arrecadação.

Competitividade

O Reiq foi criado em 2013 para fortalecer a indústria brasileira diante da concorrência internacional, com a desoneração das alíquotas de PIS/Cofins incidentes sobre a compra de matérias-primas básicas da indústria petroquímica, como nafta, etano, propano, butano, condensado de gás e benzeno. As alíquotas são de 3,65% atualmente e deveriam ser ampliadas gradualmente até a extinção, em 2025.

Até hoje, nada

Lembram das licitações de áreas no Porto de Aratu? Em maio do ano passado, a CS Brasil assinou o contrato para início da operação dos Terminais de Granéis Sólidos I e II. A empresa arrematou os terminais em leilão realizado no mês de dezembro de 2020 por valor de outorga superior a R$ 60 milhões, mas até agora não assumiu a operação dos terminais, de acordo com informações de usuários do porto. O contrato de arrendamento é de 25 anos e o que se diz é que a CS Brasil ganhou a disputa, mas chegando lá percebeu que o negócio é mais complicado do que parecia...

Sustentabilidade

A fábrica da Solar Coca-Cola em Simões Filho desenvolveu um projeto para o reuso de bebidas não conformes – fora dos padrões ou ao fim da validade. Os resíduos líquidos serão usados na fabricação de tijolos. “A composição das nossas bebidas conta com um percentual de 90% de água, o que viabiliza a incorporação na fabricação de blocos de tijolos”, explica o diretor Industrial da Solar Coca-Cola, Gileno Correia. Desde janeiro de 2020, a fábrica deixou de gerar mais de 1,4 milhão de litros de efluentes, reduzindo em 50% o tratamento externo de resíduos líquidos. A iniciativa também possibilitou a economia de mais de 1 milhão de litros de água de poço na produção de tijolos. A meta da empresa é reduzir o consumo hídrico por litro de bebida produzida em até 1,4L/L até 2031. A empresa também aderiu à iniciativa World Without Waste (Mundo sem Resíduos), cujas metas incluem a expansão dos produtos recicláveis para todas as embalagens, a incorporação de pelo menos 25% de material reciclado nas embalagens PET até 2025 e a destinação correta para 100% das embalagens colocadas no mercado até 2030.

Saldo positivo

Os shoppings baianos do Grupo JCPM encerraram 2021 com um incremento de 70 novas operações. O Salvador Shopping abriu 18 operações no último trimestre, totalizando 34 em todo ano. Lojas exclusivas como Lindt, Xiaomi, Amaro, Carter's, Trousseau Exclusivité são alguns destaques. Já o Salvador Norte, abriu 17 operações de outubro a dezembro, fechando o ano com 36 novidades. Com as novas operações, os dois centros de compras geraram 770 novos empregos. Ambos os centros de compras seguem apostando na integração lojas físicas e online, como forma de oferecer mais opções e comodidade ao cliente. No total, cerca de 200 lojas já integram as duas plataformas digitais. Dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) mostram que 1.221 marcas inauguraram lojas em shoppings no terceiro trimestre deste ano. O número é menor apenas que o quarto trimestre de 2020, quando, impulsionadas pelo Natal e Black Friday, 1.297 marcas anunciaram inaugurações.

No ritmo do verão

No Barra, a aposta é no clima de verão. Neste final de semana vai acontecer a tradicional Lavagem do Barra, que abre o calendário de liquidações na cidade. De hoje a domingo, dia 09, os clientes podem aproveitar descontos em lojas de diversos segmentos. As baianas irão lavar as escadarias da entrada principal e farão o cortejo desfilando pelos corredores do shopping, acompanhadas por capoeiristas e seguindo todos os protocolos contra a Covid 19. Também hoje será inaugurado o Tourist Point, atendimento trilíngue especializado, além de ser aberto o Terraço do Barra, um espaço privilegiado para contemplação e entretenimento.

Sugestão

O presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm, sugeriu o nome de Alexandre Vidigal, ex-secretário nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SGM), para o cargo de presidente do IBRAM – Instituto Brasileiro de Mineração. O atual ocupante do cargo, Flavio Penido, deixa o posto em fevereiro. "Durante os mais de 02 anos em que esteve frente a pasta, Vidigal teve um desempenho em prol da renovação da mineração", lembra Tramm.

Níquel

A Atlantic Nickel finalizou 2021 com 11 embarques de minério para exportação, através do Porto de Ilhéus, região sul da Bahia. O total comercializado chegou a 110 mil toneladas, resultado bastante superior às 67,7 mil toneladas de concentrado de níquel exportadas em 2020. A empresa produz níquel sulfetado, componente fundamental para a produção de baterias de veículos elétricos.