Cansou do pavê? Inove na sobremesa do Natal com essas dez receitas

Você vai fazer um jantar de Natal e não sabe o que servir como sobremesa? É convidado de alguma ceia e quer levar um doce diferente? Ou, simplesmente, não aguenta mais o tradicional pavê? Calma, seus problemas acabaram.

Fizemos um listão com dez opções de delícias para você fechar a refeição com chave de ouro. Tem cheesecake de creme de avelã, panetone com mousse de Nutella, rabanada de forno, mil folhas de manga e até versão fit do panetone.

Panetone com mousse de Nutella e ganache

Por Arno e Rochedo

Panetone tem interior de Nutella

(Foto: Arno/Rochedo/Divulgação)

Ingredientes

1 chocotone de 750g

300g de creme de leite fresco

400g de Nutella

200g de chocolate meio amargo

200g de creme de leite fresco

Preparo

Com uma faca de serra, tire a tampa do chocotone. Reserve. Faça uma cavidade no chocotone usando uma faca e reserve. "Rasgue" um pouco dessa massa e reserve.

Na batedeira bata o creme de leite fresco até formar chantilly. Em uma vasilha, incorpore, aos poucos, o chantilly à Nutella, misturando delicadamente. Recheie o chocotone intercalando a mousse com alguns pedaços de massa de panetone. Feche a tampa e leve para gelar. Sugestão: sirva com uma calda de chocolate.

Bolinho de Papai Noel com biscoito recheado

Por Treloso

Decoração do bolinho lembra o chapéu de Papai Noel

(Foto: Treloso/Divulgação)

Ingredientes

2 pacotes de biscoitos recheados sabor chocolate

100 gramas de margarina

2 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de achocolatado em pó

2 colher de chá de fermento em pó

1/2 xícara de chá de leite

1 pitada de sal

Chantilly a gosto

Morangos frescos

Preparo

Bata o açúcar com os ovos inteiros. Depois de bem batidos, coloque a manteiga e os ingredientes secos alternando com o leite. Triture os biscoitos recheados sabor de chocolate e misture a massa. Coloque a massa para assar em uma forma de alumino e reserve.

Depois de frio, corte no formato desejado. Decore com o chantilly e com os morangos.

Torta de Santiago

Por João Leite, chef e professor do Centro Universitário FMU

Torta de Santiago é sobremesa tradicional na Galícia

(Foto: Shutterstock/Reprodução)

Ingredientes

6 ovos

300 gramas de farinha de amêndoa

300 gramas de açúcar

250 gramas de farinha de trigo

140 gramas de manteiga

25 ml de licor amareto (sabor amêndoa)

1 colher de água

Canela em pó

Preparo

Em um bowl, coloque a farinha de trigo, a manteiga derretida, uma gema e uma colher de água. Misture rapidamente. Forre o fundo de uma forma redonda de 30 cm com a mistura.

Na batedeira, coloque farinha de amêndoa, o açúcar, a canela e o licor. Ligue a batedeira na velocidade baixa e adicione os 5 ovos restantes. Bata por aproximadamente 15 minutos, até que a mistura esteja cremosa e esbranquiçada.

Coloque o recheio sobre massa. Não coloque muito até as bordas, pois a massa crescerá um pouco. Asse a 150º por 40 minutos. Finalize com o açúcar de confeiteiro.

Gelatina natalina com mousse de limão

Pela culinarista e nutricionista Cinthya Maggi para Castelo Alimentos

Sobremesa de gelatina é leve e refrescante

(Foto: Daniel Cancini/Divulgação)

Ingredientes

1 embalagem de pó para gelatina sabor cereja

1embalagem de pó para gelatina sabor limão

1 envelope de gelatina em pó incolor e sem sabor (12 g)

½ xícara (chá) de água

Creme de limão

1 envelope de gelatina em pó sem sabor (12 g)

4 colheres (sopa) de água

1 lata de leite condensado

½ xícara (chá) de sumo de limão

1 caixinha de creme de leite (200g)

Preparo

Dissolva cada sabor de gelatina em 2 xícaras (chá) de água fervente. Dissolva a gelatina em pó sem sabor em cinco colheres de sopa de água fria, espere hidratar por 1 minuto e leve ao fogo em banho-maria para dissolver. Coloque a metade da gelatina sem sabor dissolvida na gelatina de limão e a outra na gelatina de cereja.

Para o creme de limão, hidrate a gelatina sem sabor na água e dissolva-a em banho-maria. Bata em um liquidificador com o leite condensado, o sumo de limão e o creme de leite.



Montagem

Em um refratário, coloque a metade da gelatina de cereja e leve à geladeira até firmar. Depois, acrescente um terço do creme de limão e leve à geladeira até firmar. Adicione a metade da gelatina de limão sobre as camadas de gelatina e creme já firmes e reserve na geladeira até firmar.

Continue preparando e colocando as camadas alternadamente até terminar com a gelatina de cereja. Deixe na geladeira até a hora de servir. Corte em quadrados e se quiser, enfeite com chantilly e limão.

Dica: se quiser apressar o preparo, deixe a gelatina endurecer no freezer por cerca de 15 minutos e quando acabar as camadas, mantenha na geladeira. Rendimento: 8 porções. Tempo de preparo: 60 minutos.

Rabanada de forno

Por Arno e Rochedo

A rabanada de forno usa pão amanhecido

(Foto: Arno/Rochedo/Divulgação)

Ingredientes

1/2 xícara de leite

1 lata de leite condensado

1 colher de chá de canela em pó

Pão filão amanhecido e fatiado

Açúcar e canela para polvilhar

Preparo

Corte os pães em fatias de aproximadamente 2cm de espessura e deixe de um dia para outro fora da embalagem para deixar ressecado. Em um bowl, misture o leite, leite condensado e canela em pó. Banhe as fatias de pão nessa mistura.

Coloque as fatias em uma assadeira e leve ao forno pré aquecido a 180º por 10 minutos, tire a assadeira do forno para virar as fatias da rabanada e volte ao forno por mais 5 ou 10 minutos (até que estejam levemente douradas). Passe as rabanadas na mistura de açúcar e canela.

Mil folhas de manga

Por Electrolux

O mil folhas tem, entre os ingredientes, a massa folhada

(Foto: Shutterstock/Reprodução)

Ingredientes

300 g de massa folhada laminada crua

Recheio

3 xícaras (chá) de manga em pedaços (cerca de 3 mangas médias)

3 colheres (sopa) de amido de milho

½ xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de creme de leite fresco, bem gelado

Para enfeitar

1 manga média em cubinhos

Preparo

Coloque a massa folhada descongelada em uma assadeira grande molhada com água, fure com um garfo em várias partes e leve ao forno médio (200◦C), pré-aquecido por cerca de 30 minutos ou até ficar dourada e estufada. Retire, espere 5 minutos e corte em 3 partes iguais. Deixe esfriar.

Bata a manga e o açúcar e leve ao fogo até engrossar, por cerca de 10 minutos, mexendo sempre. Retire e deixe esfriar. Coloque o creme de leite e bata em velocidade média até ficar firme. Retire e misture delicadamente com o creme de mangas.

Montagem

Coloque uma parte da massa folhada assada em um prato de servir e distribua um terço do creme de mangas. Coloque mais uma parte de massa e coloque mais um pouco do creme. Coloque a última massa e o restante do creme por cima. Enfeite com as mangas em cubinhos. Deixe na geladeira até a hora de servir. Rendimento: 12 porções. Tempo de Preparo: 60 minutos.

Cheesecake de creme de avelã

Por Mondial

Cheesecake de creme de avelã promete agradar a todos

(Foto: Divulgação)

Ingredientes

130 g de manteiga sem sal, em temperatura ambiente

200 g de biscoito tipo maisena

300 g de cream cheese

70 g de açúcar

70 ml de leite integral

1 colher de sopa de amido de milho

3 ovos

450 g de creme de avelã

50 ml de creme de leite fresco

Preparo

No seu liquidificador, triture o biscoito de maisena até virar uma farinha. Com as mãos, misture essa farinha de biscoito com a manteiga, até virar uma espécie de farofa, e use-a para forrar o fundo e as laterais de uma forma de 21 cm com fundo removível.

Na sua batedeira, bata o cream cheese com o açúcar, até virar uma pasta homogênea. Depois, adicione os ovos inteiros e bata mais. Enquanto isso, dissolva o amido de milho no leite e acrescente na mistura. Por último, adicione 350 g do creme de avelã e bata até a massa ficar bem homogênea.

Despeje a mistura sobre a base de biscoito e leve ao forno a 160ºC, por aproximadamente 25 minutos − o cheesecake vai crescer bastante durante a cocção. Depois, deixe esfriar e, com a ajuda de uma colher, aperte esse recheio que cresceu para deixar a superfície lisa para receber a cobertura.

Na batedeira, bata 100 g de creme de avelã e 50 ml de creme de leite, até obter uma textura lisa. Em seguida, cubra a torta com esta mistura. Refrigere por 2 horas antes de servir.

Cheesecake de creme de avelã (outra receita)

Por Electrolux

Esta outra versão da sobremesa leva gelatina

(Foto: Shutterstock/Reprodução)

Ingredientes

100 gramas de biscoito de leite

50 gramas de manteiga derretida;

1 xícara de creme de avelã;

1 lata de creme de leite;

½ xícara de chá de açúcar;

150 gramas de cream cheese;

24 gramas (1 pacote) de gelatina incolor.

Preparo

Triture o biscoito até que fique uma farofa fina, junte a manteiga derretida e misture até ficar com aparência de areia molhada. Forre o fundo de uma forma de 15 cm com a farofa do biscoito, pressionando bem para que fique bem compactado e leve para gelar por 30 minutos.

Bata o Creme de Avelã, o cream cheese, o creme de leite e o açúcar até ficar homogêneo. Hidrate a gelatina de acordo com as instruções e junte ao creme e bata para misturá-los. Despeje com cuidado o creme na massa e leve para gelar por pelo menos 2 horas. Para servir, decore com frutas da sua preferência.

Rabanada Fit

Por Esther Vitorazzi, nutricionista do Armazém Fit Store

A tradicional rabanada ganha versão fit

(Foto: Shutterstock/Reprodução)

Ingredientes

1 xícara de leite vegetal

1 xicara de suco de uva integral

1 colher de sopa de xylitol

4 fatias do pão francês sem glúten da schar

1 colher de sopa de leite de coco em pó

1 colher de chá de xylitol

1 colher de chá de canela em pó

1 ovo

1 clara

Preparo

Em um prato fundo, misture o leite, o suco de uva e uma colher de sopa de xylitol. Em outro prato, coloque o ovo e a clara e bater com um garfo. Em seguida, passe as fatias de pão no leite e no ovo, respectivamente.

Coloque em um tabuleiro untado no forno e assar até dourar e ficar crocante. À parte, misture o leite em pó, uma colher de chá de xylitol e a canela para polvilhar as rabanadas. Sirva quente.

Panetone de chocolate e frutas secas em versão saudável

Por Karla Maciel, consultora nutricional da E4

Panetone criado por nutricionista tem receita saudável

(Foto: Shutterstock/Reprodução)

Ingredientes

Pré – fermentação

1 colher (sopa) de fermento biológico seco instantâneo

½ xícara (chá) de suco de laranja

1 colher (sopa) de açúcar de coco

1 xícara (chá) de farinha de arroz

Massa

3 ovos

½ xícara (chá) de óleo de coco

1 colher (sopa) de vinagre de maçã

1 colher (sopa) de essência de panetone

½ xícara (chá) de farinha de aveia sem glúten

1 xícara (chá) de polvilho doce

1 colher (chá) de CMC ou goma xantana

¾ de xícara (chá) de açúcar mascavo

½ colher (chá) de sal

1 xícara (chá) de chocolate amargo 70% picado

1 xícara (chá) de uva-passa

1 xícara (chá) de oleaginosas (castanhas, amêndoas e nozes)

Preparo

Pré-fermentação

Dissolva o fermento no suco de laranja, acrescente o açúcar de coco e ¾ de xícara de farinha de arroz. Deixe descansar por 1 hora e reserve.

Massa

Bata os ovos em uma batedeira até esbranquiçarem, adicione o óleo de coco, o vinagre e a essência de panetone e, em seguida, os ingredientes secos (farinha de aveia, polvilho doce, CMC ou goma xantana, açúcar mascavo e sal) peneirados, juntamente com a esponja (a massa após pré-fermentação).

Incorpore o chocolate (cacau 70%), as uvas-passas e as oleaginosas à massa e acomode a mistura em formas de mini panetone, cobrindo até a metade e deixando-as descansar por 10 minutos.

Coloque os panetones em uma assadeira e asse-os a 180˚C por 30 minutos, em média. Faça o teste do palito: se ao colocá-lo na massa ele sair limpo, significa que já está assado.

Por fim, decore como preferir com laços e frutas secas ou frescas.