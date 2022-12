Cantagalo: 6 mil porções de cocaína e crack são encontradas em parede de imóvel

Mais de seis mil porções de cocaína e crack foram apreendidas, na manhã desta terça-feira (20), por policiais do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), na localidade da Praia de Canta Galo. A droga estava escondida dentro de uma parede, em um imóvel abandonado. Uma denúncia anônima levou os policiais até uma residência aparentemente abandonada.

“Recebemos a informação de uma grande movimentação de pessoas no local, ao averiguar, encontramos o material escondido dentro de uma parede”, explicou o diretor do DCCP, delegado Arthur Gallas. No local ainda foram encontrados um revólver e uma caixa vazia de pistola da marca Taurus. No momento da apreensão, ninguém foi encontrado no imóvel. “Seguimos agora com as investigações para identificar os proprietários dos entorpecentes”, explicou Gallas.

Todo material apreendido será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser periciado e posteriormente destruído.