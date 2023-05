Cantando com Encanto, espetáculo oficial da Disney, chega a Salvador em junho

Baseado na animação da Disney que conquistou adultos e crianças, o espetáculo Cantando com Encanto será apresentado em Salvador no dia 3 de junho, às 17h . Além de Salvador, o musical passará por mais seis cidades pelo país, numa parceria entre a empresa americana e o Nubank.

O espetáculo mistura animação, talento e tecnologia. O filme será exibido em um telão com alta definição com uma banda composta por 10 músicos tocando ao vivo toda a trilha sonora do filme.

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos online ((https://www.sympla.com.br)) ou presencialmente na bilheteria da Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Clientes Nubank têm condições especiais: com o roxinho, os ingressos estão disponíveis com um desconto de 50%, limitado a 4 por CPF. Para os clientes que realizarem as compras com o Ultravioleta, cartão black do Nu, terão 75% de desconto, também limitado a 4 por CPF.





SERVIÇO

CANTANDO COM ENCANTO

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quando: 3 de junho (sábado), às 17h

Duração: 1º ato 50 minutos | 2º ato 40 minutos | intervalo de 15 minutos

Classificação: Livre