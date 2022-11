Cantina da Lua celebra a música de Riachão

“Vamos gente, pra Cantina da Lua”. O verso de Riachão, convoca os fãs e amigos do ilustre sambista baiano para comemorar, nesta segunda (14), seu aniversário de 101 anos. O convite parte do parceiro Clarindo Silva, que promete montar na Cantina da Lua uma roda de samba memorável, das 19h às 22h, para cantar os sucessos de Riachão e matar as saudades do filho mais célebre do Garcia.

Riachão nasceu Clementino Rodrigues, na comunidade Língua de Vaca, bairro do Garcia, no dia 14 de novembro de 1921. O apelido surgiu na infância: por causa da fama de brigão, costumava ouvir dos mais velhos na hora das brigas o ditado popular “você é algum riachão que não se possa atravessar?”. Mas, além de valente, o menino começou a mostrar intimidade com o samba desde cedo.

Irreverente, Riachão fez trajetória no rádio e cantou a Bahia em três discos gravados: Samba da Bahia com Batatinha e Panela (Philips, 1973), Sonho de Malandro (Tapecar, 1981) e Humanenochum (Caravelas, 2001). Suas composições foram gravadas por nomes como Jackson do Pandeiro, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Cássia Eller, Dona Ivone Lara e Tom Zé.