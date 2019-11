Cantor Almério apresenta Desempena Ao Vivo na Caixa Cultural

Em clima de festa e de despedida, o cantor pernambucano Almério chega a Salvador nesta sexta-feira (1º) com o show Desempena Ao Vivo. O trabalho, lançado em 2017, tem encerrado o seu ciclo, e por isso a despedida. A festa, fica por conta do aniversário do artista, e também dos inúmeros projetos com os quais ele esteve envolvido esse ano, dentre eles um DVD com o registro de um dos shows do Desempena, um novo disco autoral e um show em parceria com Mariene de Castro, o Acaso Casa.

"Vou comemorar meu aniversário no palco, que onde eu me sinto verdadeiramente realizado" - Almério

"A gente já está se despedindo da turnê, mas é uma despedida com gosto de estreia. Estou nesse limbo. Estou lançando o DVD do show agora em novembro, que é um registro da apresentação que fiz no Teatro de Santa Izabel, em Recife. Então, é uma despedida, mas ainda com o manto do Desempena me cobrindo. Como eu estou nesse lugar de passagem, já estou experimentando músicas novas, para sentir esse termômetro do público", conta. O álbum novo, no entanto, ó chega no segundo semestre de 2020.

Até domingo, serão três apresentações na Caixa Cultural. No show de sábado (2), haverá tradução de libras. Os ingressos serão vendidos na bilheteria do local, a partir das 9h do dia da primeira apresentação por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). A série de shows acontece quatro meses depois de o cantor se apresentar em Salvador dentro do Conexões Sonoras ao lado de Mariana Aydar, com quem gravou para o projeto a música Quero Ver Quem Me Diz.

A relação de Almério com a Bahia é estreita e traz na conta a sua participação como ator-cantor na temporada em São Paulo do musical Gabriela – de João Falcão, em 2016 -, e agora a parceria mais recente com Mariene de Castro. "Esse encontro me atravessou de uma maneira que deu mais sentido à minha existencia como artista. Meu encontro com Mariene foi muito forte, diria até que espiritual. Ela me arrebatou no palco quando a vi se apresentar em Garanhuns. Disse para ela que ela era uma uma árvore, imensa, gigante!", lembra.

Tanta conexão acabou virando um show idealizado em três dias. "Em três dias estava tudo pronto, tudo desenhado, na nossa frente. O diretor sempre orquestrando tudo, luz, música, sonoridade. Um mês depois a gente estreava no Rio", conta. No YouTube, é possível ver todas as canções do encontro em vídeos. As apresentações resultaram no CD Acaso Casa ao Vilo, lançado pela Biscoito Fino em setembro. Em 2020, eles iniciam uma pequena turnê. "Só não decidimos ainda se começa em Salvador ou em Pernambuco", diz.

Com uma carreira crescente, Almério começou cantando em bares de Caruaru e atuando em peças teatrais da cidade. O teatro contribuiu para seu perfil de artista performático,contribuindo para sua autenticidade nos palcos.

Hoje ele é nome de destaque de uma efervescente nova cena musical pernambucana, ao lado de intérpretes e compositores como Juliano Holanda, Martins, Flaira Ferro, Isabela Moraes, Igor de Carvalho, entre outros.