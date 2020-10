Cantor baiano Pugah lança disco com participação de Carlinhos Brown

Samba reggae misturado com música eletrônica e pagode fazem parte do som percussivo que o músico e cantor baiano Pugah apresenta a partir desta sexta-feira (9), data de lançamento do seu álbum Nosso Grito. Composto por sete faixas e disponível em todas as plataformas digitais, o EP conta com a participação do multi-instrumentista Carlinhos Brown e da drag queen e cantora Mary Jane Beck.

Também arranjador, produtor musical, DJ e compositor, Pugah diz que a faixa “E eu (grito esquecido)”, que conta com a participação de Brown, "relata a história da escravidão estrutural ao longo da história da humanidade, ressaltando a negligência do matriarcado na sociedade marcada pela manipulação de massa". O lançamento do projeto leva a assinatura do Candyall Music, selo de Brown.

Clipe

A música “E eu (Grito esquecido)” também conta com um clipe produzido pela Clash Lord, que mostra a vinda dos negros para o Brasil e o impacto da escravidão na vida desta população. No clipe feito em computação gráfica, os personagens possuem cabeças de computador e suas faces são mostradas através do símbolo do PUG (marca desenvolvida para o artista).

A ideia é representar a perda da identidade dos negros e mostrar "a falta de oportunidade em uma sociedade marcada pela meritocracia". Confira abaixo.