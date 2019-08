Cantor Bruno Rayone encarta CD no CORREIO na terça-feira (27)

O cantor sertanejo Bruno Rayone encarta seu CD na próxima edição espacial do CORREIO, que sai na próxima terça-feira (27). É a primeira vez que o cantor faz a parceria com o jornal.

No repertório, com 15 faixas, entre autorais e releituras, Rayone aposta no mais novo lançamento, o single Ex Amiga, que também já ganhou videoclipe no YouTube. Outras canções como Delicinha, Sábado à Noite e Final do Fim também estarão no exemplar.

No total, serão 35 mil edições disponíveis com o CD, que custarão R$1,50.