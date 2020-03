Cantor carioca Cícero lança álbum Cosmo no Teatro Castro Alves

Após quatro álbuns, Canções de Apartamento (2011), Sábado (2013), A Praia (2015) e Cícero & Albatroz (2017), com turnês que rodaram o Brasil e a Europa, o músico e produtor carioca Cícero lança em Salvador seu quinto álbum, intitulado Cosmo.

A apresentação acontece no dia 27 de março (sexta-feira), às 20h, no Teatro Castro Alves (TCA). Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 120 e podem ser adquiridos no portal Ingresso Rápido, Sac's Barra ou Bela Vista e Bilheteria do TCA.

O disco é uma influência direta da vida em Lisboa, onde o artista morou em 2019. Cícero já havia começado a gravar o álbum quando foi morar na capital portuguesa no início do ano passado, mas, lá chegando, preferiu desacelerar e livrar-se de prazos e metas.

O resultado é um disco que reflete o desapego total e uma paz séria, sóbria. A reflexão também passa pelo estado atual do Brasil. O tema da arte face à adversidade remete para a altura da Tropicália contra a ditadura militar.

Serviço:

O quê: Cícero lança o álbum Cosmo

Onde: Teatro Castro Alves (Praça Dois de Julho, s/n - Campo Grande)

Quando: 27 de março (sexta-feira), às 20h.

Ingressos: R$ 120 | 60, das filas A a P, R$ 100 | 50, das filas Q a Z6 e R$ 80 | 40, das filas Z7 a Z11.