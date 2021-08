Cantor de Toy Story arrecada R$ 28 mil em vaquinha para recuperar a visão

Uma vaquinha organizada na internet arrecada fundos para tratamento de saúde do cantor e compositor Zé da Viola. Conhecido pela música Amigo, Estou Aqui, que fez sucesso como trilha dos filmes Toy Story, ele precisa de uma cirurgia de catarata.

Mais de 28 mil reais ja foram arrecadados desde a última sexta-feira (30), quando a campanha começou, na data em que é celebrado o Dia do Amigo. Com o nome de Operação Amigo Estou Aqui, a vaquinha tem a meta de juntar R$ 30 mil, para cobrir os custos da operação e de uma reforma na casa em que Zé vive, no Rio.

A ideia surgiu no podcast Só Um Minutinho, apresentado pelos humoristas Ed Gama e Estevam Nabote. A dupla recebeu Zé para uma entrevista e, ao saber das necessidades médicas do cantor, convocou a adiência a contribuir.

Os apresentadores também foram até a casa de Zé e observaram que "questões de acessibilidade que podem ser melhoradas". Os detalhes dos custos do tratamento e as reformas estão disponíveis no site da campanha.

Em 2005, Zé teve um tumor cerebral que causou sequelas como a perda total do olfato e da visão do olho direito. Desde o ano passado, uma catarata ameaça os 30% de visão que o cantor ainda tem no olho esquerdo.

"É algo que tem cura. Não vai recuperar totalmente a minha visão, mas vai melhorar bastante e impedir que piore", explicou o cantor, no programa.

Na entrevista, o cantor falou também das dificuldades que tem tido por conta da pandemia. "Foi difícil para todo mundo e ainda está sendo. Agora que está começando a voltar, devagarinho. Mas vai melhorar. Tem que melhorar", contou Zé, que já tomou as duas doses da vacina da covid-19 e tem se apresentado em bares da Vila da Penha, Zona Norte do Rio.

Além de Amigo, Estou Aquii, outras músicas da franquia Toy Story, como Voar eu Não vou Nunca Mais e Coisas Estranhas, foram feitas por Zé da Viola. Ele também tem canções em outros filmes de sucesso, como Vida de Inseto e O Pêssego Gigante.