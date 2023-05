Cantor Genard se apresenta no meio do povo e lança São João do CORREIO 2023

Junho ainda nem chegou, mas os sinais que o São João está se aproximando começam a aparecer. Clima um pouco mais frio, São Pedro colaborando com a chuva dia sim, dia não, e, para os festeiros, a ansiedade para os festivais de forró aumenta. E quem passou na tarde desta terça-feira (23) pela Praça Barão do Rio Branco, mais conhecida como a Praça do Relógio de São Pedro, na Avenida Sete, já pôde relembrar o gostinho das músicas juninas. Isso porque o forrozeiro Genard, acompanhado de um trio nordestino, fez uma apresentação surpresa para o público.

O artista anunciou o começo da temporada do São João do CORREIO 2023, que irá trazer conteúdos diários sobre a celebração junina em todas as suas redes sociais, site, aplicativo e jornal impresso até 30 de junho. Será mais de um mês de cobertura especial da festa neste ano, com destaque para o retorno do Troféu Correio Folia Junina, em sua segunda edição.

E no embalo de clássicos como Olha Pro Céu e Pagode Russo, do mestre Luiz Gonzaga, a professora de dança Alaíde Novaes comandou uma apresentação no meio da praça ao lado dos alunos da escola de dança que leva o seu nome. “Já fiz esse tipo de apresentação outras vezes e poder fazer isso ao lado de Genard me encantou ainda mais, é muito especial. É uma honra participar e dançar em homenagem ao São João, que faz parte da nossa cultura. A dança é uma forma da gente socializar, tirar as restrições e se apresentar assim [na praça]”, disse.

Além de Alaíde Novaes e seus alunos, dançarinos dos grupos Forró Incomparável, Forró Sem Limites e Jai & Maggy também alegraram a tarde de quem passava pela Avenida Sete e foi pego de surpresa. No caso de Giba dos Óculos, comerciante no local há 18 anos, a ação surpresa foi uma grande novidade e deu um astral diferente ao ambiente. “Queria dizer que nesse tempo todo que estou aqui é a primeira vez que acontece uma ação como essa e com essa animação, é um prazer poder ver vocês fazendo isso. E se voltarem aqui de novo com o show vou assistir com o maior prazer”, comemorou.

Já Crispiniana da Silva aproveitou o movimento um pouco abaixo do esperado no comércio para se distrair e tirar um tempinho para dançar. Em meio aos passinhos coreografados e com um sorriso no rosto, a vendedora revelou que a alegria se tornou ainda maior porque a presença do trio nordestino “antecipou” a chegada do mês do seu aniversário, que é na véspera do São João.

“Tá gostoso demais isso aqui. É um relaxamento para gente em dia de pouco trabalho, é terapia. Junho é meu mês favorito e que dá renda ao vendedor ambulante para ganhar seu dinheirinho”, afirmou.

Raízes da Bahia

Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, o cantor Genard já se considera um artista formado no São João da Bahia. O músico disse que ainda não pode revelar a agenda completa, mas garantiu que manterá a tradição de se apresentar na festa junina que acontece no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. Genard reforçou a importância que a cultura dos festejos juninos têm para um estado como a Bahia e também para a capital, muitas vezes lembrada apenas pelo Axé e pela comemoração do Carnaval.

“Eu falo isso para todo mundo. Moro aqui há 17 anos e muitas pessoas vêm para cá e acham que vai ter só Axé tocando. E é exatamente o oposto, você chega na Bahia e a cultura do forró é muito forte. Aqui toca forró em todos os lugares, o mês inteiro. Em todas as cidades do interior daqui tem São João, mas nem todas tem Carnaval”, explicou Genard.

Jorge Gauthier, editor de mídias e estratégia do CORREIO, lembrou da importância que a comemoração tem para todo o estado e, consequentemente, para os leitores e consumidores do jornal em todas as plataformas.

“Falar de São João é celebrar a cultura nordestina e o CORREIO, como bom baiano que é , não poderia deixar de oferecer aos nossos leitores conteúdos de qualidade, que valorizem as nossas autênticas tradições. Teremos muitas informações, serviços e boas histórias para quem ama os festejos juninos”, pontuou.

Acostumado a cantar em grandes palcos durante o São João, Genard contou que poder se apresentar na praça, junto ao povo e de surpresa, é bem diferente dos shows comuns, mas o ritmo é capaz de agradar qualquer um que passe pelo local.

“É totalmente diferente porque a gente não sabe a reação das pessoas. Mas, de fato, o povo nordestino abraça o forró. Basta ter uma zabumba e um triângulo, com a batida o povo já começa a lhe acolher e dançar. O forró é universal para qualquer nordestino”.