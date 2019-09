Cantor Luís Martins apresenta ao vivo seu novo álbum nesta sexta (13)

Inspirado nos ritmos do samba e da MPB, o cantor e compositor baiano Luís Martins lança ao vivo seu segundo álbum da carreira, chamado Seis Meses, em duas apresentações no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura. Amanhã, ele faz show para a família e convidados, às 20h; e na sexta para o público geral, no mesmo horário.

Sobre o novo disco, Luís destaca o “colorido que resgata a música popular em sua totalidade”. No repertório, que conta com 16 canções, não faltam referências e dedicatórias a outros nomes da MPB e da Bossa Nova.

Artistas como Chico Buarque, Noel Rosa e Dominguinhos são lembrados, respectivamente, nas autorais Homenagem ao Malandro e Sou Eu, Filosofia e Gostoso Demais.

“A bossa, MPB e samba são coisas do meu dia a dia. E você tem nomes como Chico Buarque, que é um cara que admiro muito, Toquinho, Diogo Nogueira e Tereza Cristina”, cita . Ainda há espaço para Luiz Gonzaga, lembrado na letra de Rei do Pop.

O cantor e compositor conta que as três filhas adoram escutar e participar do processo das músicas (Foto: Divulgação)

Além das músicas de Martins, o trabalho apresenta cinco releituras de composições já conhecidas, fruto de uma parceria do baiano com o pianista paulista César Camargo Marinho: “Gostei muito dessa participação. É um cara extremamente profissional e de uma competência excepcional”, comenta Luís. Entre os arranjos elaborados com César estão De Dor em Flor (Djavan), e Codinome Beija Flor ( Cazuza, Reinaldo Arias e Ezequiel Neves).

Seis Meses é uma continuação de Sou Músico, seu primeiro álbum, lançado no ano passado e que já contava com algumas músicas deste segundo. Agora, entraram as faixas Saudades, Confiança em Você e Anjo Bom - que homenageia Irmã Dulce.

Mas, entre todas as canções do disco, a homônima ao novo trabalho tem significado especial: Seis Meses conta a história de Maria Carolina, filha mais velha do artista, que nasceu prematura com seis meses e, como a própria letra da afirma, chegou com pressa ao mundo. “É uma história linda sobre o processo da sua chegada, que fala da sua personalidade”, resume. O cantor conta que a filha, hoje com 16 anos, vibra quando ouve a canção.

Luís Martins lança álbum

O quê: Show do disco Seis Meses

Quando: Sexta (13), às 20h

Onde: Teatro Eva Herz (Salvador Shopping)

Ingresso: R$80 | R$40

Venda: Site do ingresso rápido