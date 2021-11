Cantor Marcelo Falcão tem prisão decretada pela Justiça

O cantor Marcelo Falcão, ex-vocalista da banda O Rappa, teve prisão domiciliar decretada por não pagar pensão alimentícia, com dívida ultrapassando R$ 80 mil. A decisão é de segunda-feira, 8, mas o mandado só foi expedido nesta quinta-feira (11). De acordo com a Justiça do Rio de Janeiro, ele irá ficar em prisão domiciliar por 60 dias e só será liberado para sair de casa em casos de atendimentos médicos, se houver necessidade.

A filha do cantor, Agatha Cristal Silveira, de 22 anos, foi a responsável pela ação. No momento, o cantor está em São Francisco, nos Estados Unidos, fazendo turnê até o dia 21 de novembro, no entanto, ele alegou no processo que está em completa falência.

"Nos presentes autos está demonstrado de forma clara o descaso do executado em relação ao cumprimento de sua obrigação em pagar a integralidade dos alimentos à filha, hoje maior", diz o juiz Andre Cortes Vieira Lopes, da 18ª Vara de Família do Rio.

Apesar de ter justificado que chegou a completa falência durante a pandemia, o processo expõe que o cantor teve várias oportunidades de pagar sua dívida, incluindo parcelamento. Para a Justiça houve descumprimento voluntário da obrigação legal por parte de Falcão, o que levou à decretação de sua prisão.