Cantor Mateus Cedro celebra a música brasileira em dois shows em Salvador

Os clássicos da MPB e os sons de artistas nacionais da nova geração dão o tom do show ‘Chegou a Hora’, que o cantor Mateus Cedro apresenta nos dias 14 e 17 de junho em Salvador. O primeiro acontece a partir das 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, com ingressos à venda pelo Sympla e na bilheteria do TCA. A segunda apresentação será no Teatro Sesi (Rio Vermelho), também a partir das 20h, ingressos à venda na bilheteria do teatro. Para cada uma das apresentações, os bilhetes custam R$15 (meia-entrada) e R$30 (inteira).

O repertório foi construído a partir de uma pesquisa que Mateus fez com a diretora artística do projeto, a cantora Ana Paula Albuquerque, que comanda a Escola Baiana de Canto Popular, e o diretor musical Marcos Bezerra, que é músico, produtor e arranjador. O setlist criado passa pelas referências do que Mateus ouvia em casa com os pais, incluindo nomes consagrados da música brasileira, e novos nomes da cena musical.

“Eu comecei a pesquisar o que está surgindo de novo na música e cheguei a nomes incríveis, de gente que tem feito um trabalho excelente, que me marcou muito e que vai estar no repertório. Vai de Milton Nascimento, Ednardo, Luiz Melodia, até chegar aos mais novos, como Joana Terra, Martins e Almério. É uma viagem por períodos diversos da música”, conta Mateus. Além de dirigir o espetáculo, Ana Paula Albuquerque também faz participação cantando no show.

A apresentação será marcado também pelo ritmo, com a entrada da percussão na banda, ausente no show anterior: “Eu quero ir à raiz brasileira, e não dá pra fazer isso sem percussão”, explica Mateus, que será acompanhado no palco por Ricardo Costa (percussão), Marcos Bezerra (violão e guitarra), Will Wagner (bateria), Marcus Sampaio (contrabaixo) e Berta Pitanga (flauta).

Para o acesso aos shows, é obrigatória a comprovação vacinal com pelo menos duas doses. ‘Chegou a Hora’ tem patrocínio da BAHIAGÁS e do Governo do Estado da Bahia.