Cantor morre após carro ser atingido por trem durante transmissão ao vivo

O cantor romeno Tavy Pustiu, 29 anos, morreu em um acidente depois que o carro em que estava foi atingido por um trem. A esposa dele, que dirigia o veículo, ficou gravemente ferida. O caso foi no sábado (15), na Romênia.

O artista fazia uma transmissão ao vivo no Facebook de dentro de carro e acabou filmando o momento em que a composição se aproxima - é possível ver o choque de Tavy.

O carro em que ele e a mulher estavam foi atingido por um trem. O episódio foi captado em vídeo feito pelo próprio artista; assista pic.twitter.com/o3BdrMl98Q — Aldo al-Majíd الدو الماجد (@AldoAlmeidaBR) August 18, 2020

As imagens mostram o cantor escutando música enquanto a mulher dirige. Ela chega a olhar para os dois lados antes de atravessar a linha férrea, mas só perceberam a chegada do trem quando já era tarde demais. O vídeo chega ao fim com a imagem do cantor em pânico.

Tavy morreu no local e a esposa respira com ajuda de aparelhos, internada em um hospital no condado de Prahova. O trem fazia o trajeto entre Maneciu e Ploiesti Sud. Um vídeo mostra o trabalho para tentar retirar os dois dos destroços.

"Como resultado de uma colisão entre um trem e um carro na passagem de nível, um homem de 29 anos que era o passageiro na frente do carro foi declarado morto e uma mulher de 24 anos que era a motorista ficou ferida. O acidente aconteceu por não cumprimento das regras na passagem de nível", afirmou o porta-voz da polícia ao jornal Daily Star.