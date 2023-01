Cantor Renatinho Bokaloka é internado após infartar durante show no Rio

O cantor Renatinho Bokaloka, vocalista do grupo Bokaloka, sofreu um infarto durante um show no Bar do Zeca, nesta quarta-feira (4), no Rio de Janeiro. O artista foi encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde segue internado.

Segundo o Uol, o artista tem uma angioplastia, procedimento de desobstrução de artérias, programada para esta quinta-feira (5).

Em maio do ano passado, Renatinho Bokaloka sofreu outro infarto e foi operado em Paris.

"A gente está esperando o posicionamento do médico sobre a gravidade do problema para transferi-lo para um hospital particular, o que o médico ainda não autorizou. Inclusive, ele falou que foi a melhor coisa ir direto para lá", disse, ao Uol, Claudio Malagueta, empresário da banda.