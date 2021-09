Cantor sertanejo é achado morto dentro de carro em Belo Horizonte

Um cantor sertanejo foi achado morto na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Giovanne Salles estava dentro de um carro, sentado no banco de motorista, quando foi achado na madrugada desta segunda-feira (27).

De acordo com o G1 MG, policiais militares foram chamados depois que pessoas que passavam pelo local notaram que Giovanne não estava respirando.

O carro estava parado no meio da rua, em um ponto entre a Avenida Amazonas, que é uma das principais da cidade, e a Rua Mari Magdalena Camargo.

O cantor também tinha sangramentos no nariz e na boca. Os PMs conseguiram acessar o veículo, mas não encontraram sinal de violência no corpo. Três pinos de cocaína estavam caídos no chão do veículo, perto dos pés do sertanejo.

Familiares disseram que o cantor havia participado de um evento horas antes. O caso será investigado pela Polícia Civil.