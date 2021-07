Cantor sertanejo Kleber, da dupla com Kaue, morre de covid-19

O cantor Kleber Oliveira, da dupla com Kaue Tamburus, morreu por complicações da covid-19, nesta segunda-feira, dia 5. O sertanejo estava internado no Hospital Estadual de Américo Brasiliense (HEAB), em São Paulo, onde ficou intubado desde maio A informação foi compartilhada pela empresa responsável pelo agenciamento da dupla, no Facebook. "É com grande pesar que recebemos a noticia do falecimento de Kleber Oliveira, conhecido como Klebinho (Kleber e Kaue). Nossos mais profundos sentimentos aos amigos e toda a família do artista", escreveu a equipe.



O músico deixa a filha, Eduarda, de 6 anos, e a esposa, Vanda Rios, que informou nas redes sociais que o enterro ocorrerá nesta terça-feira, 6, em Araraquara (SP). "Com muita dor no coração, venho comunicar que o velório será no Municipal, às 13h30", iniciou. "O sepultamento será às 16h30, no Cemitério Brito. Agradeço de coração todas as mensagens de condolências. Quem me conhece sabe o quanto está sendo difícil escrever esse comunicado", concluiu Vanda no story do Instagram.



Desde 2011, o artista fazia dupla com o parceiro. Entre os sucessos deles estão as músicas Tô Vendo que Você Tá Bem, Troféu Solidão, Ela não é Você e Garrafa Vazia.