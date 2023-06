Cantora baiana Astrud Gilberto, sucesso da bossa nova, morre aos 83 anos

Conhecida no mundo da bossa nova como Astrud Gilberto, a cantora brasileira Astrud Evangelina Weinert, morreu aos 83 anos, na noite desta segunda-feira (5). A notícia foi compartilhada pela neta, Sofia Gilberto.

Ela foi casada com o "pai da bossa nova", o cantor e compositor João Gilberto, entre 1959 a 1964, com quem teve um único filho, o músico João Marcelo Gilberto. Nascida em Salvador, Astrud era filha de mãe brasileira e pai alemão. Em 1963 se mudou para os Estados Unidos com João, conseguindo alavancar na carreira de cantora.

Em 1965, ela lançou o primeiro álbum solo, tendo até 2003, 18 álbuns.

No Instagram oficial da cantora, a neta fez um texto detalhado sobre como era a relação dela com a avó, que tinha um apreço muito grande pela familiar.

"Minha vovó Astrud Gilberto fez essa música pra mim, se chama Linda Sofia. Inclusive, ela queria que meu nome fosse Linda Sofia. A vida é linda, como diz a música, mas venho trazer a triste notícia que minha avó virou estrela hoje e está ao lado do meu avô João Gilberto. Astrud foi a verdadeira garota que levou a bossa nova de Ipanema para o mundo. Foi a pioneira e a melhor", iniciou.

Em seguida, Sofia comentou que continuará amando a avó, assim como a música e a representação que ela deu para a bossa nova no mundo, com a canção "Garota de Ipanema" na versão em inglês.

"Aos 22 anos, deu voz à versão em inglês de “Garota de Ipanema” e ganhou fama internacional. A música, um hino da bossa nova, se consagrou como a segunda mais tocada em todo o mundo principalmente por sua causa. Amo e amarei Astrud eternamente e ela foi o rosto e a voz da bossa nova na maior parte do planeta. Astrud estará para sempre em nossos corações e neste momento temos que celebrar Astrud", finalizou.