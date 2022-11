Cantora baiana denuncia agressões do marido: 'Estou cansada'

A cantora baiana Tainá Byeddo denunciou neste sábado (26) ter sido agredida pelo namorado em Itamaraju, no Sul da Bahia. Em vídeos publicados em seu perfil no Instagram, Tainá mostrou o momento em que o homem rasga suas roupas e a empurra durante uma discussão.

"Olha as minhas roupas rasgadas que o tal, meu marido, disse que eu estava traindo ele, sendo que eu nem estava traindo. Olha o que ele fez com minhas roupas", disse.

Ela também compartilhou imagens de hematomas nos braços, nas pernas e no lábio.

"Fui agredida várias vezes, sou agredida várias vezes. Estou toda cheia de roxo, estou cansada. Eu sou uma mulher agredida", disse.

Em áudios compartilhados no Instagram, Tainá aparece discutindo com o marido, que a xinga. "Sua vagabunda do caralho. Sai da minha casa, sua prostituta", diz o suspeito. "Você é esquizofrênica. Qualquer psiquiatra vai falar que você é esquizofrênica", ataca o homem.

Tainá denunciou agressões sofridas em Itamaraju (Foto: Reprodução)

Ela disse que a agressões começaram depois que o namorado suspeitou de traição após ter visto uma mensagem enviada por ela para a irmã. "Passado é passado, são mensagens antigas, nem com ele eu estava", disse.

Segundo contou a irmã de Tainá, Ana Byeddo, os dois começaram o relacionamento no início do ano.

Tainá prestou queixa na Polícia Civil de Itamaraju e fez exames de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Não há informações se o suspeito das agressões foi preso.