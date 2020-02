Cantora baiana Ivana Gaya lança EP Magia Negra com faixas autorais

A cantora e compositora baiana Ivana Gaya acaba de lançar seu primeiro EP, Magia Negra. O álbum digital está distribuído nas principais plataformas digitais (Spotify, Deezer, iTunes, Google Play, YouTube) e tem seis faixas autorais que perpassam por sonoridades contemporâneas e populares, com elementos ancestrais. São elas: “Pode Chamar”, “Magia Negra”, “Invasão”, “A Caminho de Casa”, “Contracene, Contrarregre” e “Convite Pra Bey”.

O EP foi produzido junto com o compositor e guitarrista Jotaerre, músico da banda Psirico e autor do projeto instrumental de pagode “Choraviolla”.

De acordo com a artista, o projeto “Magia Negra" vem com o desafio de quebrar um conceito que foi socialmente construído em torno dessa expressão. Ivana traz na letra da música que intitula o disco uma desconstrução e reconstrução do termo: “a magia negra está na prosa e poesia de Carolina de Jesus, está na coragem e vanguardismo de Zumbi dos Palmares”.

O trabalho da cantora e compositora traz ainda referências à figura de Exu. Outro tema que aparece em seus versos é o poliamor, a liberdade sexual e amorosa. “Minhas músicas falam de temas pretéritos e atuais, juntando contemporaneidade e ancestralidade, humor e questionamento e se diferencia por colocar essas questões trazendo uma sonoridade que dança como pano de fundo para a reflexão”, conta Ivana Gaya.