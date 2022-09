Cantora baiana Ravanna Rodriguez faz live em homenagem a Marília Mendonça

Uma das revelações do feminejo baiano, a cantora Ravanna Rodriguez vai fazer uma live em homenagem a Marília Mendonça na próxima segunda (5). A apresentação ocorre no dia em que completa 10 meses da morte da sertaneja num acidente de avião em Minas Gerais.

“Marília é o símbolo do empoderamento feminino na música brasileira. Eu sonho em conseguir seguir seus passos. Já tinha um tempo que queria fazer essa homenagem e o momento chegou”, explica.

No repertório da live, Ravanna incluiu duas canções compostas por Marília Mendonça e presentes no seu álbum de estreia: De Que Lado Você Tá e Alguém Paga o Preço. Além disso, os sucessos Presepada, Graveto, Troca de Caçada e De Quem é a Culpa vão ser cantados.

“O objetivo é celebrar a arte produzida por ela. Queremos passar por músicas que foram sucesso na voz de Marília Mendonça, como também as que ela compôs. Graças a Deus, tive a honra de ser presenteada com duas músicas dela que enriqueceram bastante o meu primeiro álbum”, afirma.

Mesmo com experiência no pagode e axé, Ravanna Rodriguez escolheu o feminejo para trabalhar profissionalmente. Hoje, ela faz parte de uma nova safra de talentos produtivos e criativos da Bahia, que tem conquistado o ritmo antes dominado apenas por artistas do sudeste e centro-oeste. Seu principal hit, Frase de Caminhão, tem mais de 150 mil visualizações no YouTube.

“Essa foi uma composição de Tierry que também pretendo incluir na live, pois é uma música muito pedida pelos fãs”, confessa. A apresentação tá marcada para as 20h dessa segunda (5), no perfil do Instagram da cantora (@ravannaoficial), que pode ser acessado no link

Serviço

O quê? Live de Ravanna Rodriguez em homenagem a Marília Mendonça

Quando? Nesta segunda-feira, 5 de setembro, às 20h.

Onde? No Instagram @ravannaoficial, no link https://www.instagram.com/ravannaoficial/.