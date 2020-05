Cantora do The Voice é apontada como nova namorada de Roberto Carlos

Foto: Reprodução/Instagram

A cantora capixaba Tamara Angel, participante da sétima edição do The Voice, em 2018, está sendo apontada como a nova namorada do cantor Roberto Carlos. Segundo o programa "A tarde é sua", da Rede TV, o cantor está namorando a cantora capixaba. O romance, que teria começado antes da quarentena, segue atualmente à distância.

De acordo com a atração, Tamara e Roberto posaram para fotos no Rio de Janeiro, no início de março, no estúdio dele, na Urca. Ela tem postado fotos com o artista. Os dois são da mesma cidade, Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.