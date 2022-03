Cantora Gab Ferruz é a próxima convidada do Conexões Negras

A cantora e compositora Gab Ferruz faz parte da nova geração de cantoras negras brasileiras. Destacou-se nacionalmente ao participar do programa SuperStar, em 2016, à frente da banda Alphazimu e The Voice, em 2017, ambos da Rede Globo, onde lançou sua carreira solo e foi semifinalista.

CONHEÇA O CORREIO AFRO

Em 2021, conquista o prêmio de “Melhor Intérprete ”do Festival de Música da Rádio Educadora FM com a canção “A-Fé-To”, faixa-título do seu primeiro álbum. Gab (@gabferruz) será a convidada do repórter Vinícius Nascimento (@eusouvinino) no programa Conexões Negras da próxima sexta (18), às 18h. A dupla vai conversar sobre a trajetória da cantora e sobre os caminhos da música negra nos dias de hoje.

O Conexões Negras é o programa semanal do instagram do Jornal CORREIO (@correio24horas), que discute a negritude na Bahia, no Brasil e no Mundo.