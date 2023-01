Cantora gospel diz ter sido agredida por motorista Uber em Feira: 'Furou de canivete'

Uma cantora gospel denunciou ter sido vítima de agressão por uma motorista de aplicativo durante uma viagem na plataforma Uber. Kleide Valente, moradora de Feira de Santana, conta que a condutora sacou um canivete e tentou atropelá-la, na segunda-feira (23).

A corrida seria entre a avenida Senhor dos Passos, no Centro da cidade até a casa dela, no bairro Conceição, com uma parada na oficina do marido.

“Acabei de ser agredida pela motorista da Uber. Ela me furou de canivete. Estou nervosa. Só não está mais profundo porque tive que entrar em luta corporal com ela. Ela tentou dar várias furadas na minha barriga, com um canivete, várias vezes. Não foi agressão, não, foi tentativa de homicídio”, disse Kleide nas redes sociais.

A religiosa registrou Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.

“Estou muito abalada emocionalmente, acabei de prestar uma queixa, vou ter que fazer exame de corpo delito. Na verdade, o que sofri foi uma tentativa de assassinato. Além de me agredir com estilete, tentou passar o carro por cima de mim, só não aconteceu nada comigo porque entrei em luta corporal com ela", escreveu Keila.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que denúncia de lesão corporal foi registrada na 2ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana, na noite de segunda-feira (23).

"De acordo com a vítima, ela foi agredida pela motorista por aplicativo após uma discussão em decorrência de um novo endereço adicionado ao trajeto da corrida. A unidade policial apura o ocorrido. A mulher foi encaminhada para exame de corpo de delito e a agressora deve ser intimada para prestar esclarecimentos", diz a organização.

Em nota, a Uber informa que os relatos da passageira e do motorista parceiro apresentam contradições, que só poderão ser elucidadas pelas investigações. Enquanto ocorrem as apurações, a conta da condutora foi temporariamente desativada.

"A Uber considera inaceitável o uso de violência. Esperamos que motoristas parceiros e usuários não se envolvam em brigas e discussões e que contatem imediatamente as autoridades policiais sempre que se sentirem ameaçados. Este tipo de comportamento configura uma violação aos termos de uso da plataforma", diz o comunicado.